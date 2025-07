Arta care dărâmă ziduri: 30 de deținuți timișoreni, implicați în proiectul cultural „Out of the Box II”

Într-un gest care demonstrează încă o dată forța artei de a transforma și de a umaniza, 30 de persoane private de libertate din Penitenciarul Timișoara au început participarea la atelierele artistice ale proiectului Out of the Box II, o inițiativă culturală cu un profund impact social, aflată la a doua ediție.

Demarat sub coordonarea artistei vizuale Regina Damian, proiectul îmbină expresia artistică contemporană cu un demers de reintegrare socială curajos și inovator. Timp de o lună, deținuții vor avea ocazia să se exprime liber, să reflecteze asupra propriei identități și să își descopere vocea interioară prin pictură, desen, instalație și alte forme de artă vizuală, în cadrul unor ateliere susținute de artiști și facilitatori culturali cu experiență.

„Out of the Box II propune o redefinire a granițelor între spațiul penitenciar și societatea civilă, deschizând porți reale către dialog, empatie și reconectare”, declară Regina Damian. Prin participarea activă la procesul artistic, persoanele aflate în detenție sunt încurajate să își reconsidere rolul în comunitate, dar și să își (re)construiască încrederea în propriul potențial.

Un moment de referință al proiectului va fi expoziția publică organizată în centrul Timișoarei, care va aduce în fața publicului lucrările realizate de deținuți. Evenimentul, programat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Timișoarei, promite să fie mai mult decât un vernisaj: un spațiu de întâlnire între lumi care rar comunică, dar care au, dincolo de prejudecăți, mult de învățat una de la cealaltă.

Continuând succesul primei ediții din 2024, Out of the Box II propune un model sustenabil de colaborare între sectorul cultural și cel penitenciar. Proiectul evidențiază importanța incluziunii și reamintește comunității că accesul la cultură și exprimare artistică trebuie să fie un drept universal, nu un privilegiu.

„Prin acest proiect ne dorim să generăm un impact pozitiv în viețile persoanelor aflate în detenție, să susținem incluziunea socială și să întărim coeziunea comunității din Timișoara, evidențiind rolul transformator al artei și culturii”, mai spune Regina Damian.

Out of the Box II este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara, din fondul pentru nevoi culturale de urgență, și realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Timișoara și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Pentru detalii și actualizări, puteți urmări pagina oficială a proiectului: Out of the Box – Facebook

Comentarii

comentarii