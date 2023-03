Arta inspirata de stiinta intr-o instalatie participativa ce exploreaza teoria haosului – Uncanny Order

Uncanny Order, cel mai nou proiect de cercetare si de productie artistica derulat de Asociatia Qolony, are ca laitmotiv ordinea stranie care se instaureaza in mod spontan si pe care o numim sincronicitate. Miza demersului este de a crea o serie de instalatii interactive ce folosesc ca sursa de inspiratie si / sau ca principii de functionare seturi de date asociate unor modele matematice ale teoriei haosului. Instalatia va putea fi vazuta de public intre 16 si 30 iunie 2023, la galeria MV Sci-Art Center din Timisoara si in luna iulie la galeria Mobius din Bucuresti.

Initiativa porneste de la teoria haosului, aceasta stiinta a sistemelor dinamice neliniare ce este prezenta in imaginarul colectiv si inteleasa de cele mai multe ori drept o teorie determinista avand o logica bazata pe paradox si recursivitate. Haosul descrie structuri si principii complexe atat ale lumii naturale (ritmuri cardiace, designul interior al materiei, formarea norilor si valurilor etc.) cat si modele matematice care se refera la dinamica sistemelor iterative nelineare si care stau la baza reprezentarilor vizibile (grafica computerizata, imagine generativa, sunet generativ).

Desi descris adesea ca “aleatoriu” haosul se supune deci unor reguli matematice stricte care deriva din ecuatii. Iar natura pare sa aiba o tendinta catre ordine, fie ca vorbim de populatii de insecte pulsand vizual sau sonor la unison, de trilioane de atomi care emit fotoni cu aceeasi frecventa, de celulele cardiace din inimile noastre sau de comportamente sociale de grup.

Teoria haosului are numeroase aplicatii, cu care publicul larg este mai putin familiarizat, aplicatii ce stau la baza tehnologiilor cu care interactionam in mod curent, a interfetelor dintre oameni si computer sau mediul digital. in acest context, artistii Floriama Candea, Claudia Chirita si Catalin Cretu, impreuna cu programatorul Cristian Balas si cercetatorii Marian Zamfirescu si Ionut Andrei Relu, si-au propus sa exploreze unele modele matematice ale sistemelor dinamice care stau la baza unor fenomene naturale, biologice si fizice si sa creeze instalatii artistice interactive bazate pe acestea. Instalatiile lor ghideaza publicul intr-un set de interactiuni cu obiecte ce inglobeaza dispozitive electronice ce folosesc algoritmi de optimizare combinatorie menite sa recreeze situatii de sincronicitate..

Astfel publicul va produce prin prezenta si interactiunea cu instalatiile unele perturbari ale conditiilor initiale ce determina schimbari in comportamentul lucrarilor de arta: sculpturi cinetice bazate pe inteligenta unui roi hibrid de licurici, aplauze ritmice a caror sincronizare declanseaza reactii vizuale, muzica compusa cu ajutorul comportamentului haotic al emisiei sistemelor laser, sunt cateva dintre directiile de cercetare artistica pe care acestia ni le propun.

Vernisajul instalatiei Uncanny Order va avea loc pe 16 iunie la galeria MV Sci-Art Center din Timisoara si pe 6 iulie la galeria Mobius din Bucuresti.

Mai multe detalii despre eveniment aici: Facebook | Instagram.

Asociatia Qolony – Colonia pentru arta si stiinta este o asociatie culturala ce functioneaza ca agregator al unei comunitati mixte de profesionisti ai unor discipline diferite, de la artisti contemporani, cercetatorii stiintifici, specialisti in diverse tehnologii, uniti de pasiunea pentru practici interdisciplinare si pentru creativitatea pe care acestea o genereaza. Proiectele asociatiei vizeaza importanta practicilor colaborative, atat pentru stimularea creativitatii si dezvoltarii personale, cat si pentru bunastarea curenta si viitoare a societatii.

Floriama Candea cerceteaza utilizarea si potentialele cai de experimentare cu noi tipuri de medii, cum ar fi tesuturi si culturi biologice vii ca suport artistic (ex. kombucha) si tehnici fotografice alternative. In general, atat conceptele, cat si procesele sale de lucru utilizeaza estetica imaginilor stiintifice (scheme de clasificare vizuala, fotografii macro modificate) si a unor instrumente de cercetare stiintifica care pot fi convertite in practici artistice (decelularizare, materiale biocompatibile, procese chimice etc.).

Claudia Chirita este lector si cercetator in logica matematica si inteligenta artificiala la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti. In paralel cu activitatea universitara, lucreaza ca ilustrator si grafician de mai bine de 15 ani, semnandu-si lucrarile folosind un heteronim. A locuit pentru un deceniu in Marea Britanie si s-a intors de curand in Bucuresti. De atunci, a lucrat la o serie de proiecte multimedia care exploreaza legaturi intre stiinta si arta pentru a discuta teme sociale precum securitatea si confidentialitatea, supravegherea digitala si colaborarea ad-hoc, pentru a examina relatia cu patrimoniul socialist, sau pentru a repovesti vietile marunte din antichitate.

Catalin Creţu are o dubla formare – inginer in profilul electromecanic şi muzician. Are o creaţie bogata in care se regasesc lucrari in diferite genuri, de la muzica de camera, corala şi opusuri simfonice la muzica electronica, muzica asistata de calculator, instalatii, lucrari multimedia interactive, etc. A publicat articole si studii de specialitate si este cercetator ştiinţific la Centrul de Muzica electroacustica şi Multimedia si cadru didactic asociat al Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania si director executiv al Festivalului de Arte Noi InnerSound.

Partener de cercetare: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, Institutul de Matematica “Simion Stoilow” al Academiei Romane.

Parteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Bucuresti FM, Radio Timisoara, IQads, Spotmedia, B365.ro, TION, stiri de Timisoara, LIFE.ro, Mindcraft Stories, Observator Cultural, Revista Golan, Curatorial, Zeppelin, The Institute, Modernism, Happ.ro, Munteanu, Agenda.

Uncanny Order este un proiect co-finantat de AFCN. Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.

Comentarii

comentarii