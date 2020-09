Artiști din 50 de țări – la Festivalul SIMULTAN 2020, de la Timişoara

A 15-a ediţie a Festivalului SIMULTAN se desfăşoară în perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2020, în clădirea Comenduirii Garnizoanei Timişoara, din Piaţa Libertăţii, unde artişti multimedia din peste 50 de ţări prezintă experimente video şi sonore despre sensul şi potenţialul artei în contextul pandemiei.

Ediţia din 2020 a Festivalului SIMULTAN se desfăşoară sub tema „UNSEEN” şi punctează modul în care artiştii răspund provocărilor majore ale zilelor noastre – aflate sub semnul incertitudinii, care se infiltrează în registrul percepţiei şi al memoriei colective – reflectând asupra sensului şi potenţialului artei în contextul pandemiei.

Fondat de Asociaţia SIMULTAN, festivalul este unul dintre cele mai longevive proiecte artistice timişorene şi, totodată, reprezintă una dintre puţinele platforme cu continuitate din România, deschisă experimentelor audio‐vizuale care folosesc integral tehnologia ca mediu de exprimare artistică.

Programul evenimentului cuprinde proiecţii de artă video, live performance-uri sonore şi audiovizuale, programe speciale, realizate în colaborare cu instituţii culturale din ţară şi din afara ei, precum şi conferinţe tematice.

Secţiunea de live performance prezintă artişti care lucrează cu sunetul, generându-l, modelându-l sau procesându-l sub diferite forme – fie prin construcţii sculpturale electronice, sintetizatoare modulare, prin intermediul programelor personalizate sau, pur şi simplu, amplificând înregistrări ale sunetelor din mediul înconjurător.

ROZI MÁKÓ [HU] va fi prezentă cu instalaţia NEST – un spectacol audiovizual în care artista este reprezentată ca o parte organică, integrată în instalaţia compusă dintr-un sistem complex de tuburi de neon. Spectacolul este o călătorie mentală şi emoţională, compusă din fragmente de sunet şi lumină.

FAUSTO MERCIER, [HU] prin proiectul său muzical experimental, reuşeşte să descrie, prin mijloace acustice, o lume violentă, tensionată, populată de variaţii minuscule, dar pline de grandoare, împletite într-o reţea de texturi haotice doar în aparenţă.

THY VEILS [RO] este un proiect ce a devenit nume, un concept ajuns stil, o meditaţie minimalistă şi complexă. Născută din realitatea finalului de mileniu trecut, crescută cu mijloace de expresie şi comunicare digitale, arta celor de la Thy Veils vorbeşte, printr-o viziune închegată, despre explorare, experiment şi căutare, adică despre sfera nedefinitului, a mişcării, a cuantelor.

Sub pseudonimul SEROTO/SCOTOM [RO], Micleuşanu M. va prezenta publicului performance-ul STOC 0 – un happening care chestionează eficacitatea demersurilor susţinute de mişcările ecologiste în lupta împotriva capitalismului şi a societății de consum.

Colectivul de artă audio-vizuală PSIHODROM [RO] va transforma spaţiul clădirii Comenduirii Garnizoanei Timişoara în ecranul unui spectacol de video-mapping, acompaniat de un set de muzică electronică.

USVRPER RISING [RO] vine, în acest an, cu un set experimental, ce îmbină muzica industrială, harsh noise, dark ambient şi drone cu sunetele organice, regăsite în mediul înconjurător, menite să ancoreze şi să imerseze ascultătorul în ritmica copleşitoare a sunetului.

Proiectul muzical experimental ASMR [RO] prezintă un colaj acustic surprinzător, care îmbină, în mod intuitiv, sunete organice, cu sunete muzicale şi inserţii de zgomot accidental.

SILLYCONDUCTOR [RO] este unul dintre pseudonimele lui Cătălin Matei, artistul care este recunoscut după instalaţiile sonore inspirate din sisteme ştiinţifice, artistice sau tehnologice. La această ediţie a festivalului va fi prezent cu lucrarea „ONDIOCYTHERIUM”-ul, un obiect sonor format din două corpuri, ce constituie un instrument care se autodistruge în timp, inspirat de vibrometria Laser Doppler.

Duo-ul MAKUNOUCHI BENTO [RO] (cutia de prânz japoneză) va prezenta un set electronic alternativ, experimental, având ca sursă de inspirație această cutie, tratată muzical atât ca obiect, cât şi ca metaforă.

SIMINA OPRESCU [RO], artistă ce experimentează, în proiectele sale, cu sunet, video şi mixed media, va prezenta în cadrul festivalului o sesiune live, în care va folosi sunetul ca mediu de experiment, ca pe o meditaţie de înţelegere profundă a eului şi a spațiului care ne înconjoară, folsind diferite instumente, „obiecte sonore” şi programe digitale.

DIANA MIRON [RO] (voce/vioară), LAURENŢIU COŢAC (contrabas) şi Sian Brie (chitară electrică, clarinet) sunt trei artişti puternic influenţaţi de libertatea de expresie şi de complexitatea ritmică din jazz. Folosind compoziţia spontană, trio-ul aduce în faţa publicului un mediu muzical expansiv şi actual, explorând experienţa sonor-senzorială intrinsecă muzicii, emisia de unde uneori aspre, seci sau armoniile spontane, imprimând ascultătorilor deconstrucţie muzicală la nivel senzorial.

IANCU DUMITRESCU [RO] este una din figurile importante ale avangardei şi a dezvoltat o muzică originală, bazată pe fenomenul sonor: un hyper-spectralism care vrea să dezvăluie forţele ascunse în însăşi natura sunetului. Creaţia sa combină muzica electroacustică şi muzica instrumentală, operând o sinteză, o hibridizare între aceste medii diferite.

PETER KUTIN [AT] confruntă publicul cu o configuraţie aparte audio-lumină-feedback, pe care o integrează în compoziţiile sale muzicale electronice şi acusmatice, prezentând publicului un spectacol intens, de o claritate sonoră unică, brutală şi sublimă.

Programul expoziţional al acestei ediţii a Festivalului SIMULTAN va reuni o serie de instalaţii, realizate de artiştii ANDREEA ANGHEL, APPARATUS22 şi IRINA BUJOR, precum şi o lucrare colaborativă inedită creată de IOANA VREME MOSER şi DAN PERJOVSCHI. Pentru prima dată, desenele cunoscutului artist nu vor fi vizibile în mod direct publicului. Vizitatorii vor putea asculta poveştile din spatele realizării acestora, narate de prietenii apropiaţi ai artistului prin difuzoarele instalaţiilor realizate de artista Ioana Vreme Moser.

În acest an, în cadrul festivalului SIMULTAN vor fi prezentate 50 de lucrări de artă video, selectate în urma unui apel deschis către artişti din întreaga lume. Darko Aleksovski [MK], Valeria Barbas [MD], Jason Bernagozzi [US], Pamela Breda [IT], Sarah Buckius [US], Methas Chantawongs [TH], Clara de Cápua [BR], Michael Dietrich [AT]. Celia Eid, Sébastien Béranger [FR], Iulia Enkelana[RO], Marina Feldhues [BR], Milad Forouzandeh [IR], Duda Gambogi [BR], Ileana Gherghina [UK], Ian Haig [AU], Alex Halka [RO], Constantin Hartenstein [DE], Alexander Isaenko [UA], AUJIK [JP], Markus Keim, Beate Hecher [AT], Abel Korinsky, Petya Stoykova [DE/BG], Vilmos Koter [RO], Kamila Kuc [UK], Vishal Kumaraswamy [IN], Arnaud Laffond [FR], Cezar Lăzărescu [RO], Fu Le [FR], Florencia Levy [AR], Laura Luna Castillo [MX], Ciołkowska Marta [PL], Ruxandra Mitache, Andrei Mitache [RO/CH], Niladri Mukherjee [IN], Smaragda Nitsopoulou [GR], Marie Ouazzani, Nicolas Carrier [FR], Sliaupa Paulius, Elia Claessen [BE/LT], MЫК – Polina Kardymon, Vladimir Bocharov [RU], Janaina Politi Wagner [BR], Laurian Popa [RO], Nuno Sá Pessoa, Jose Cruzio [PT], Alexandre Silveira, Ticiano Monteiro [BR], Elena Solis, Daniela Solis [MX], Calum Stamper [UK], Eszter Szabó [HU], Kent Tate [CA], Anamaria Tatu [RO/DE], Kosta Tonev [BG/AT], Isabel Val, Josep Gutiérrez, Anna Hierro [ES], Roland Wegerer [AT] sunt artiştii ce ne propun naraţiuni alternative, personale, în încercarea de a răspunde întrebărilor: unde ne aflăm, ce ne rezervă viitorul şi spre ce ne îndreptăm în acest război nevăzut? Pentru prima dată în istoria festivalului, Asociaţia SIMULTAN va premia patru lucrări video: două realizate de artişti români şi două create de artişti internaţionali.

Ediţia din 2020 a festivalului SIMULTAN va găzdui două proiecte conexe – rezidenţa artistică digitală COLABORATORY şi expoziţia „ORAŞE UTOPICE, SOCIETĂŢI PROGRAMATE”.

Rezidenţa COLABORATORY propune un exerciţiu de imaginaţie: pornind de la reflecţiile diferite a 14 artişti asupra schimbărilor prin care a trecut recent procesul artistic, aceştia au fost provocaţi să dea o formă noilor valenţe pe care arta lor o va primi la sfârşitul pandemiei.

Expoziţia „ORAŞE UTOPICE, SOCIETĂŢI PROGRAMATE”, asociată proiectului multianual cu acelaşi titlu, reuneşte rezultatele taberei de vară şi ale rezidenţei artistice ce au avut loc în oraşul Victoria, oraşul unei singure generaţii de dezrădăcinaţi, construit după model sovietic în regiunea Braşov. Expoziţia, coordonată de DANA DIMINESCU şi TINCUŢA HEINZEL reuneşte 51 de artişti din România, Moldova, Germania şi Marea Britanie. Proiectul este rezultatul unei platforme de cercetare ce a oferit premisele unei radiografii complexe – de la nivelul recompunerii arhivelor, până la nivel angajării sociale, având ca punct pe plecare investigaţiile in situ ale oraşului Victoria şi ale combinatului chimic Viromet.

Cea de-a 15-a ediţie a Festivalului SIMULTAN aduce cu sine şi două conferinţe tematice, menite să exploreze noi identităţi artistice, sociologice şi bio-politice, discutând noi culturi sonore şi identităţi locale într-un context mai amplu.

Conferinţa UNEARTHING +/- ‘89 îi are drept invitaţi pe MIMO OBRADOV, EMANUEL COPILAŞ, MIHAI-LAURENŢIU FUIOREA, ANDRA CHITIMUŞ şi Octav AVRĂMESCU. Pornind de la proiectul „Redescoperind muzica: sunet şi experiment creativ, despre culturi sonore alternative înainte de 1989 + tranziţie (până la începutul anilor 2000) în România”, aceştia propun o dezbatere semi-formală despre sensul termenului „experimental” în spaţiul cultural timişorean – acela de a face muzică ce nu corespunde unor aşteptări sau impoziţii.

Cea de-a doua conferinţă, susţinută de compozitorul şi dirijorul IANCU DUMITRESCU, cel mai cunoscut reprezentant român al hyper-spectralismului, are două module: unul teoretic, de prezentare şi un atelier creativ.

Iancu Dumitrescu a participat, ca student, la fondarea studioului de muzică electronică de la Conservatorul din Bucureşti (la finele anilor ’60) şi acest mediu continuă să fie calea nemijlocită de exprimare a relaţiei sale cu inspiraţia sau aspiraţia spre forme noi. În calitate de compozitor, dirijor sau organizator de concerte, mediul electronic reprezintă, în opera sa, un teren de întâlnire cu alţi muzicieni – alături de care dezvoltă o muzică acusmatică şi electro-acustică foarte personală, al cărui ultim scop îl reprezintă, totuşi, intuiţia pură.

Acces și condiții de participare

Accesul la eveniment se va putea face doar pe bază de rezervare. Biletele pentru SIMULTAN Festival 2020 se pot achiziționa exclusiv de la intrarea în incinta evenimentului, numărul acestora fiind limitat, respectând astfel condițiile impuse de autorități pentru evenimentele în aer liber.

Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata desfășurării SIMULTAN Festival 2020. Vizitatorilor li se va lua temperatura și vor fi triați observațional la intrarea în zona de eveniment. Accesul în spațiul expozițional se va face în conformitate cu măsurile de protecție împotriva infectării cu COVID-19, iar regulile privind distanțarea și prevenirea răspândirii virusului vor fi respectate cu strictețe, atât în galerie, cât și în curtea exterioară.

Accesul fiecărui vizitator în expoziţia temporară „UNSEEN” se va face controlat, iar traseul de vizitare va fi unul tip circuit unidirecţional, prin stabilirea unor fluxuri de vizitare, în zone expoziţionale diferite. Vizitatorilor le va fi verificată temperatura la intrarea în spaţiul expoziţional, aceasta fiind o condiţie obligatorie de acces. De asemenea, accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării corespunzătoare a măştii pe toată durata vizitei. Vizitatorii vor fi rugaţi să îşi dezinfecteze mâinile cu soluţiile dezinfectante, care vor fi pus la dispoziţie la intrarea în spațiul de desfăşurare a festivalului şi în multiple alte puncte, la fiecare nivel expoziţional.

