Aşa dezvoltăm Timişul împreună! Planul „Timişul merge cu Dobra” (P)

Atragerea de fonduri europene, sănătate, infrastructură, educaţie – sunt doar câteva dintre priorităţile pe care Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi candidat pentru un nou mandat pentru aceeaşi funcţie, le-a prezentat astăzi.

„Aşa dezvoltăm Timişul împreună! Planul „Timişul merge cu Dobra” a fost un eveniment în care Călin Dobra a prezentat liniile directoare ale viitorului mandat. Programe concrete, cu surse de finanţare, idei realiste şi care răspund nevoilor actuale ale judeţului Timiş.

La evenimentul de astăzi au participat şi susţinut pe Călin Dobra, candidaţii de pe lista de consilierii judeţeni PSD – PPU(SL), primarii din comunele periurbane, candidatul la Primăria Timişoara din partea PSD, Voichiţa Lăzureanu, deputatul şi preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu, europarlamentarul Maria Grapini, Marcel Mihoc, liderul ecologiştilor din Timiş, care a anunţat că partidul pe care îl conduce îl votează pe Călin Dobra pentru un nou mandat în fruntea CJ Timiş.

„Aşa dezvoltăm Timişul împreună! Planul „Timişul merge cu Dobra” include:

Finalizarea construcției internatului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” din Lugoj. Bugetul pentru această investiție a fost suplimentat cu 4,5 milioane de lei, ajungând la un total de 6 milioane de lei;

Realizarea unui Dispecerat Integrat Euroregional și Specializare Inteligentă pentru managementul Situațiilor de Urgență în Banat, proiect pe fonduri europene;

Construirea de locuinţe pentru tineri în parteneriat cu ANL. Consiliul Județean Timiş a pus la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, un teren de 7.500 de metri pătraţi, unde deja a început construcţia a 88 de apartamente;

Bazine de înot în toate oraşele din Timiş: Jimbolia, Făget, Sânnicolau Mare, Gătaia, Deta, Ciacova, Buziaș și Recaș. Principalii beneficiari vor fi copiii, inclusiv cei din comunele învecinate;

Extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, în vederea obținerii de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

Îmbunătățirea accesului și acoperirea cu servicii digitale a Consiliului Județean Timiș. Treptat, vom deveni o administrație ”smart”, însă, în acord cu realitatea, pentru că serviciile trebuie să fie accesibile oricărui cetățean, indiferent de nivelul său de pregătire sau acces la tehnologie;

Construim, în premieră în sistemul public, Centrul de Legume – Fructe de la Tomnatic, în valoare de 5 milioane de euro;

Spital ridicat de Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Sănătăţii şi Banca Mondială;

O nouă clinică de psihiatrie, din fonduri europene, printr-un program transfrontalier;

Parc ştiinţific şi tehnologic pentru agricultură şi zootehnie, pentru care a fost deja identificată linia de finanţare europeană, împreună cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României”, în valoare de 50 de milioane de euro;

Autostrada Timişoara – Belgrad;

Finalizarea centurii alternative a Timişoarei;

Trasee velo care să conecteze parcurile industriale cu Timişoara.

Călin Dobra este decis să facă administrație de top încă 4 ani în fruntea Consiliului Județean și are toată susținerea echipei din care face parte.Timișul are nevoie de continuitate la Consiliul Județean iar Călin Dobra are experiența administrativă pentru ca proiectele începute șă fie finalizate!

