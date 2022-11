Asigurări ”calde” de la Colterm: „Acum stăm mult mai bine!”

Vineri, 4 noiembrie, reprezentanții Colterm – Cristian Amza, administratorul special, și Petre Nenu, directorul general – au oferit detalii despre activitatea Colterm din primăvară încoace. Într-o vizită cu presa la CET Sud, aceștia au spus că există stocuri, că au fost făcute anumite reparații la cazane, dar și că au continuat procesul de retehnologizare a rețelei de transport. În ceea ce privește planurile pe termen lung, acestea privesc trecerea spre surse alternative de producere a energiei termice și electrice. Momentan, însă, dintre cele trei proiecte depuse pe PNRR, unul a fost respins, iar pentru altele încă se așteaptă evaluarea. O veste bună ar fi că a fost obținută autorizația de ardere de biomasă, activitate care ar putea începe încă de săptămâna viitoare.

„Avem cărbune din Motru și din Oradea, 52.000 de tone. Până acum, din octombrie până în prezent am funcționat cu un cazan pe cărbune și am consumat 10.000 de tone, iar stocul a rămas constant. Am reușit să aducem ce am consumat. În acest moment, un cazan este în funcțiune, al doilea este în rezervă, iar cel de-al treilea este în lucru pentru reparații. În prezent, furnizăm 38 de grade pe rețelele secundare. Din CET Sud pleacă la 80 de grade”, a declarat Petre Nenu, fost inginerul șef de la CET Sud, până anul trecut, când a devenit director general al Colterm.

Stocul de cărbune din prezent – fără cantitatea deja folosită – este de 52.000 de tone. Estimativ, pe toată perioadă de iarnă, Colterm ar avea nevoie de 210.000 de tone de cărbune, dar există contracte pentru livrarea întregii cantități. „În momentul ăsta am stocul care îmi dă confortul de a trece perioada sărbătorilor, chiar dacă nu vine alt cărbune. Așa cum s-a văzut în ultimele trei săptămâni, că s-a consumat ce s-a livrat, așa ne dorim să facem până la Crăciun, astfel încât să rămânem constant cu 50.000 – 60.000 de tone în stoc. Anul trecut, în perioada asta aveam 900 de tone cărbune. Mult mai bine stăm acum!”, a mai spus Nenu.

„Cărbunele corespunde calitativ, se înscrie în graficele de livrare pe care le avem, aprovizionarea se face în mod constant din ambele bazine. În prezent funcționăm cu un cazan la CET Sud și CET Centru. În funcție de evoluția temperaturilor, vom porni și al doilea cazan, pentru ca al treilea să rămână de «back-up», în caz de avarii”, a explicat și Cristian Amza.

Dacă în privința cărbunelui Colterm stă bine, în ceea ce privește gazul situația este mai complexă. Există opt contracte pentru o cantitate de 190.000 MWh, dar pentru a fi acoperit necesarul ar mai fi nevoie de un furnizor constant pentru a acoperi încă 85.000 MWh. Amza însă dă asigurări că nu va fi întreruptă furnizarea, ci în cel mai rău caz se va apela tot la un furnizor de ultimă instanță.

„Avem componenta de înmagazinare pe care o avem aproape în integralitate acoperită, aproape 40.000 MWh, plătiți în integralitate. Pe lângă această cantitate mai avem opt contracte cu diverși furnizori din România pentru 190.000 MWh. Contractele sunt în vigoare de la 1 noiembrie. Au fost semnate mai demult, dar acum au început graficele de livrare, până la finalul sezonului rece. Pentru a treia componentă pe care nu o avem acoperită, având în vedere că noi doar preluăm gazul de la furnizor de ultimă instanță, ținând seamă de consumul lunii octombrie și că am contractat deja cantitatea necesară pentru noiembrie – și am plătit-o și pe aceasta, am mai avea nevoie de 85.000 MWh. În măsura în care nu vom reuși să încheiem un contract pentru această cantitate, vom încheia un contract tot cu un furnizor de ultimă instanță. Este un preț stabilit de lege, deci nu vorbim de un preț mai mic sau mai mare, ci eventual doar de schimbarea furnizorului”.

În ultimele luni, la CET Sud au avut loc mai multe reparații la cazane de abur (CA) și la turbina de abur (TA). Reparațiile la CA 3 au costat 1,6 milioane de lei; cele de la CA 1, 1,3 milioane de lei; iar cele de la TA 1, 364.000 de lei. Cele de la cazane au fost finalizate pe 11, respectiv 27 octombrie, iar cele de la turbină, încă din mai.

Amza a mai vorbit și despre arderea de biomasă: „Spuneam în informările anterioară că anul acesta vom arde și biomasă Acum avem toate certificările în acest sens. Undeva săptămâna viitoare ar trebui să primit primele cantități de biomasă, aproximativ 100 de tone de biomasă. Mai avem în lucru o procedură pentru încă 5.000 de tone”.

De asemenea, în primăvară, reprezentanții Colterm începeau punerea în aplicare a unei promisiuni din campania electorală a primarului Dominic Fritz: trecerea la forme alternative de producere a energiei termice și electrice. Au fost înființate mai multe companii la care Colterm este acționar unic și, între timp, au fost depuse trei proiecte pe PNRR. Unul a fost respins, dar urmează să fie contestat, iar celelalte încă sunt în evaluare.

„S-a constituit un SPV, o societate de proiect, Energyprod Sunny. Pe ea s-au depus cele trei proiecte. Primul proiect este pentru o centrală fotovoltaică la Utvin. A fost depus în vară, încă este în evaluare, nu am primit nicio informare, nicio solicitare de clarificare. Al doilea proiect este pentru o fabrică de hidrogen, ce a rămas să fie amplasată aici, la CET Sud, și care urma să folosească energia de la centrala fotovoltaică pentru producția de hidrogen. Acest proiect a primit inițial solicitări de clarificare, le-am oferit, dar ulterior am primit respingere. Suntem în proces de eliberare a contestației. Al treilea proiect a fost la finalul lunii septembrie, mai multe motoare în cogenerare, o instalație de motoare care ar urma să folosească hidrogenul de care spuneam anterior pentru a produce energie electrică și energie termică”, a explicat administratorul special.

În ceea ce privește partea financiară, bătăile de cap sunt date, ca și în ultimii doi ani, de certificatele de poluare. „La momentul actual, nu avem disponibilitățile bănești pentru a avea o certitudine că vom putea plăti certificatele de poluare. În funcție de cum se vor soluționa ajustările de TVA la autoritățile fiscale, vom putea să identificăm o sursă și pentru acelea”, a explicat Amza.

Reprezentanții companiei au mai vorbit și de eventualele întreruperi în livrarea agentului termic din perioada următoare. Acestea ar urma să apară doar în zonele în care încă se lucrează la schimbarea conductelor vechi, cum se întâmplă în zona Spitalului „Victor Babeș”, sau la avarii. Despre aceste întreruperi din urmă nu se poate ști exact când și cum apar.

