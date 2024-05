Asigurările, instrument de protecție, dar și de dezvoltare economică. Cum stăm în Banat?

Ziarul Financiar și OMNIASIG au organizat conferința ”Asigurările, instrument de protecție, dar și de dezvoltare economică. Situaţia pieţei asigurărilor din regiunea Banat”, marți, 21 mai, la Iulius Congress Hall Timișoara.

Conferința de la Timișoara face parte dintr-un turneu în marile orașe ale țării, pe care Ziarul Financiar împreună cu compania de asigurări Omniasig îl realizează pentru a discuta despre rolul asigurărilor în economia românească, despre dezvoltarea pieței financiare, despre colaborarea dintre companiile de asigurări, brokeri și mediul de business.

Mesajul de atenționare a fost că economia românească este an de an în creștere, iar piața asigurărilor rămâne încă la niveluri mult scăzute ca pondere în PIB și cheltuieli pe cap de locuitor față de piețele dezvoltate.

Deschiderea a fost făcută de Sorin Pîslaru, redactor șef al Ziarulului Financiar, Sorin Mititelu, vicepreședinte, ASF și Mihai Tecău, președinte directorat, CEO, OMNIASIG Vienna Insurance Group.

A fost o dezbatere despre asigurări ca și instrument de protecție a business-ului dar și ca dezvoltare economică.

“Am ales Timișoara pentru a începe turneul nostru de conferințe pe tema asigurărilor. Dat fiind ce s-a întâmplat cu dezastrele de la Crevedia și de la Ferma dacilor, mi-am pus întrebarea la Ziarul Financiar dacă rolul asigurării nu este de a crea și civilizație în domeniul business lor business-ului, pe lângă siguranță.

În Timișoara există multă civilizație și trebuie să ne gândim și cum să aducem civilizația în domeniul business-ului. Să ai asigurare de răspundere la risc, inspecție la risc, atunci poate nu s-ar fi întâmplat aceste nenorociri de care aminteam.

Ne punem întrebarea: “Unde ne aflăm astăzi în domeniul asigurărilor și ce putem face pentru dezvoltarea lor?”

Noi încă învățăm să creștem în economie și ca societate. Asigurările sunt o privire asupra viitorului, cu asumarea viitorului. A-ți cumpăra o asigurare, o poliță de asigurare pentru companie sau personală este o perspectivă de a cuprinde viitorul, de a-l stăpâni și de a aștepta ceva concret de la el. Noi românii gândim mai mai puțin în acești termeni, ne e teamă să ne raportam la viitor care să fie sigur pe care să-l controlăm”, a spus Sorin Pîslaru.

În 2023, piața asigurărilor totale a fost la 18 miliarde RON. Asta înseamnă 1% din PIB, de când Polonia este la 3, 4%, dar în țările dezvoltate piața se află la 10% din PIB.

“Mai avem mult de lucru, dar vedem o creștere substanțială în asigurări generale. În ceea ce privește asigurarea de sănătate, companiile își dau seama ce important este să existe condiții bune și sigure de muncă pentru angajați și cu această asigurare de sănătate așa cum procedează foarte multe companii. În următorii 10 ani va avea cea mai mare rată de creștere”, a fost mesajul lui Pîslaru.

În 2022, piața asigurărilor in Timiș a fost de aproape 500 de milioane de RON, o creștere față de 2021, când a fost de 342 de milioane RON. În Arad piața asigurărilor a fost de 246 milioane RON în 2022, iar în Bihor, 333 de milioane de RON în 2022. Cifra de afaceri în județul Timiș în 2022 a fost de aproape 98 de miliarde de lei dintre care ponderea primelor polițelor a fost de 4% Totalul primelor brute subscrise este de 2,9%.

Provocarea este că această disparitate să mai scadă pe viitor.

Avocatul Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei, a spus ca el este un consumator al asigurărilor atât ca persoană fizică, cât și ca administrator, fiindcă primăria are mai multe polițe de asigurări încheiate.

“Cred că populația ar trebui să treacă de aceea barieră a RCA-ului obligatorie. Vorbim si de asigurarea de locuințe care este foarte importantă mai ales in situația aceasta a schimbărilor climaterice foarte violente din ziua de astăzi, fiindcă nu toată lumea își face aceste asigurări. Poate mulți se rezumă la această asigurare fiindcă este obligatorie, fără a se extinde și la bunurile care există în locuință. Mai grav există case care nu pot fi asigurate și mai grav se dau autorizații de construire acolo unde nu se pot face asigurări. Ca și primăria, avem peste 1000 de locuințe pentru care plătim polițe de asigurare”, a atenționat Tabără.

Timișul din punct de vedere al agriculturii și al industriei este numărul 1, de aceea se și vede diferența în ceea ce privește polițele de asigurare dintre Timiș care stă mult mai bine față de celelalte județe nu numai din zona de vest care sunt mult mai jos.

“Există diferențe din punct de vedere al economiei și a asigurărilor între Timiș, Hunedoara, Caraș și chiar Arad. Evoluția trebuie să fie într-un trend ascendent din punct de vedere al procentului polițelor, fiindcă încă nu stăm foarte bine în alte zone ale României”, a spus avocatul Cosmin Tabără.

Darius Georgiu, vicepreședintele Camerei de Comerț, Industriei și Agricultură Timiș și coordonatorul Agromalim, a spus că asigurările sunt indispensabile dezvoltării businessului și menținerea lui pe linia de plutire.

Ce factori joacă cel mai important rol în decizia de asigurare?

“Eu mă uit în primul rând la produs. Prețul este ultimul dintre elemente la care sunt atent. De exemplu eu ca agricultor privesc la riscul de secetă pe care nu il asigură nimeni. Dacă găsesc un produs de asigurare împotriva secetei, o să mă adresez la două-trei societăți de asigurare. Reputația asiguratorului este absolut esențială și aceasta se construiește în timp. Totul pornește de la agentul de asigurări cum știe să vorbească, cum se îmbracă, ce atitudine are, după aceea contează produsul, cum este împachetat și cum mi-l vinde. Ajungem la proba adevărului, la atitudinea, la comportamentul asiguratorului în caz de daună. Atunci nu mai are nicio însemnătate marketingul, ci cum te comporți în caz de daună. Atunci îți crește reputația ca și asigurator”, a declarat Darius Georgiu.

Medicul Adrian Bădescu, fondatorul Clinicilor Medici’s Timișoara, una dintre cele mai importante rețele de clinici din Timiș, care face parte din cea mai mare rețea privată din România MedLife, ca cifre de afaceri, a declarat că suntem pe drumuri potrivit, dar cu siguranță nu suntem acolo unde ar trebui, dar suntem pe drumul potrivit.

Efortul pe care îl fac asiguratorii mari, împreună cu rețelele mari de clinici în ceea ce privește educația, dar și în servicii e pe o direcție bună. Practic asigurările oferă foarte multă bunăstare și stare de bine. Pe locul unu, este performanța angajaților după cum arată un studiu, pe locul 2, loialitate, iar pe nivelul 3 este starea de bine.

“Aici nu ne referim numai la sănătatea fizică, ci și psihică. Efortul care se face în viață se va revedea un an de zile. Suntem unul dintre marii furnizori de servicii de sănătate și pentru marii asigurători în Timiș. O treime din încasările noastre vin de la marii asigurători, în frunte cu Omniasig. Piața a crescut și continuă să crească, este vizibil. Crește de la luna la lună și de la an la an. Crește și piața de asigurări, dar și cea de abonamente. Este un interes tot mai mare ca angajații să aibă acces la servicii de foarte bună calitate și mai ales se pune accent pe prevenție. Se pune tot mai mult accent pe prevenția și pe diversificare pe servicii premium”, a spus dr. Bădescu.

Amalia Matei, aeroportul Traian Vuia Timișoara: “Mă gândeam cu ce se compară asigurările? E vorba de centura de siguranță obligatorie care este foarte importantă și cum o atașezi atunci când ești în avion. Asta ar fi asigurările pentru noi. Evident că avem și relația cu băncile care ne asigură pentru dezvoltare si finanțare, iar aici am putea spune că e masca de oxigen care din când în când ne ajută să facem investiții. De aceea terminalul nou arată foarte frumos și este cea mai mare investiție din istoria aeroportului de 60 de ani. De aceea rolul asiguratorilor în activitatea noastră este esențial. Avem cam toată gama de asigurări. 15.900 aceasta este numărul aeronavelor care aterizează în aeroportul din Timișoara pe an”, a spus Amalia Matei.

Ianco Zifceac, cofondator Maxagro Timiș: “Omniasig este cea mai mare companie de asigurări a Maxgro care ne aduce cele mai multe asigurări cu care avem o relație foarte bună. În ceea ce privește agricultura integrată, zootehnie și cultura mare, la nivel regional suntem pe locul 1. Maxagro lucrează peste 10.000 de hectare de teren o parte dintre acestea sunt irigate. Deține peste 100.000 de tone capacitate de depozitare, sistem integrat cu FNC. Maxagro are 400 de angajați. Zootehnia cuprinde 3000 de vaci de lapte cu instalație de biogaz, cu panouri fotovoltaice. Și mai are un proiect în derulare de 100 de megawați derulat cu partener din Dubai, care va veni și va face această investiție. În toate aceste sectoare de agribusiness, riscurile sunt foarte mari și e nevoie de asigurări. În plus facem și drumuri, reparăm autostrada Nădlac. Bineînțeles că riscule sunt diverse. Am avut foarte multe accidente începând de la combine arse pe câmp, mai ales în perioada de recoltare când temperaturile sunt foarte ridicate și mașinile utilajele sunt foarte înfierbântate. Atunci riscurile sunt cele mai mari. În zootehnie au fost chiar două evenimente grave, când din cauza unui accident 1000 de vaci o săptămână nu au putut fi mulse ceea ce a fost un lucru dramatic pentru o fermă de vaci de lapte”, a declarat Ianco Zifceace.

Dintre temele de discuție la conferința de la Timișoara amintim:

Rolul asigurărilor în dezvoltarea economică, în asigurarea continuităţii business-urilor. Situaţia asigurărilor din regiunea Banat. Cum se oglindeşte în piaţa asigurărilor dominanţa companiilor multinaţionale din această regiune

Speakerii au fost: Sorin Mititelu, vicepreședinte, ASF. Mihai Tecău, președinte directorat, CEO, OMNIASIG Vienna Insurance Grou. Costi Stratnic, vicepreședinte directorat, CSO, OMNIASIG Vienna Insurance Group. Marilen Pirtea, rector, Universitatea de Vest din Timișoara. Darius Georgiu, vicepreședinte, Camera de Comert. Amalia Matei, consiliera directorului general, Aeroportul Internațional Traian Vuia. Viorel Vasile, CEO, Safety Broker. Nicoleta Radu, director general, PAID

Teme de discuție: Cum dezvoltăm asigurările de raspundere civilă pentru business-uri – prin care acestea pot dovedi că le pasă cu adevarat de clienţii lor şi de ce li se poate întâmpla. Evoluţia pieţei asigurărilor corporate. Oportunitati de dezvoltare pentru companiile de asigurări şi pentru brokerii de asigurări pe cele mai dinamice sectoare din economie. Evolutia pieţei asigurărilor de retail – rolul educaţiei în dezvoltarea asigurărilor pentru persoane fizice.

Speakeri: Anca Ifrim, membru directorat, Chief Underwriter Officer, OMNIASIG Vienna Insurance Group. Laurențiu Manea, Office Buildings Manager, Iulius, Christian von Albrichsfeld, Country Head, Continental, Amalia Matei, Aeroport Timișoara, Adrian Bădescu, CEO, Clinicile Medici’s, Ianco Zifceak, co-fondator, grupul Maxagro, Horatiu REGEP, Regional Manager, Marsh Romania.

