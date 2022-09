Asociația „Free Amely 2007”: 7.000 de animale salvate în 15 ani de activitate

Asociația pentru protecția animalelor „Free Amely 2007” a împlinit 15 ani de activitate neîntreruptă, perioadă în care a construit un adăpost pentru animalele fără stăpân, situat între satele Tapia şi Măguri, a organizat numeroase campanii de sterilizări gratuite la câini și pisici și a salvat aproximativ 7.000 de animale. „15 ani de activitate neîntreruptă, cu greutăți și bucurii, cu satisfacții și împliniri, fără nici un fel de sprijin de la Statul Român, ci doar cu ajutor venit din donații și sponsorizări. În acești 15 ani am salvat aproximativ 7000 de animăluțe, am construit un adăpost pentru animale fără stăpân, am organizat nenumărate campanii de sterilizări gratuite la câini și pisici, am demarat proiecte educative în parteneriat cu școlile și grădinițele din Lugoj și Coșteiu și multe alte proiecte caritabile, atât pentru animale cât și pentru oameni, mai ales pentru copii”, a menționat Elena Balaj, președintele Asociației „Free Amely 2007” Lugoj. Și în continuare, asociația are nevoie atât de sprijin financiar, cât și de voluntari care să ajute la adăpost. Cei care doresc pot dona în conturile Asociației Free Amely 2007, deschise la Raiffeisen BANK, firmele pot redirecționa 20% din impozitul pe profit, iar angajații pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit. „Doar cu ajutorul dumneavoastră putem să continuăm ce am început în urmă cu 15 ani. La ceas aniversar, mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în acești 15 ani, atât din România cât și din Europa și USA. Mulțumiri speciale medicilor veterinari Dr. Dan Aurelian și Dr. Daroczi Csaba, cu care am pornit la drum încă de la început și Presei din Lugoj, Timișoara, Reșița și Dumbrava, care ne-a fost alături tot timpul!”, a mai transmis Elena Balaj, președintele Asociației „Free Amely 2007” Lugoj.

