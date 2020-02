Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului anunţă: Timişoara şi Timişul sunt destinaţia anului 2021

Timişoara şi Timişul sunt destinaţia de turism a anului viitor, acesta este mesajul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș, care va organiza un stand comun al organizaţiei şi a mai multor primării din judeţ la cel mai important târg de turism al României. Acesta are loc la Bucureşti, începând de joi şi până duminică. Pe lângă asociaţie, reprezentate vor fi şi primăriile din Timişoara, Buziaş şi Margina, a anunţat Delia Barbu, directorul asociaţiei. De asemenea, vor fi acolo şi reprezentanţii Asociaţiei TM 2021, pentru a promova proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană.

„Un mesaj important pe care îl vom transmite este acela că am început o colaborare strânsă cu toți partenerii în ceea ce privește promovarea destinației Timișoara, a Timișului și a Banatului. Ducem acolo, în stand, nu numai materiale tipărite de promovare, ci și elemente care să atragă atenția vizitatorilor, cum ar fi elemente de gastronomie. Vom promova cramele și zonele viticole din Timiș. De asemenea, Asociația TM2021 își va prezenta elemente din programul cultural din acest an. Primăria Timișoara va avea, de asemenea, elemente care să promoveze unul dintre festivalurile importante, Timfloralis. Sperăm ca dincolo de vizitatorii care sunt întâlniți de obicei la aceste standuri, la târgul de la București, să avem discuții și întâlniri cu reprezentanți ai agențiilor de turism, cărora să le transmitem că Timișoara și Timiș sunt destinația anului 2021. De altfel, titlul acestui an în ceea ce privește promovarea rămâne același, Timișoara în spectacol, rezervă-ți loc la 2021. Este a treia ediţie la care participăm”, a declarat Delia Barbu.

Un alt punct important de promovare a ofertei turistice a judeţului şi a Timişoarei este târgul de specialitate de la Berlin, unde va fi organizat un stand în cadrul celui al României. Totodată, oferta a fost promovată şi la evenimentul similar de la Viena.

