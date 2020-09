Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii va desfăşura 15 proiecte cu 3 milioane de lei

Programul cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii a obținut finanțarea din partea Primăriei Municipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 382/8.09.2020 și demarează proiectele culturale din acest an.

Contractul în valoare de 3 milioane de lei dintre Casa de Cultură a Municipiului și Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii a fost semnat joi, 24 septembrie, pentru finanțarea a 15 proiecte culturale și de voluntariat, înglobând peste 100 evenimente și activități care vor avea continuitate și în următorii ani.

Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, a explicat că proiectele care vor avea loc în acest an sunt realizate alături de partenerii din dosarul de candidatură și sunt concentrate pe tematicile cu care Timișoara a câștigat acest titlu. Câteva dintre proiecte reactivează memoria colectivă, amintirile oamenilor îngemănate cu istoria locului și le vor prezenta publicului în forme artistice variate precum: picturi murale (Memoriile Cetății, aflat la a III-a ediție), expoziții fizice sau digitale (Cămine în Mișcare – a III-a ediție, Teatrul ca Rezistență, Patrimoniul sub reflectoare – a II-a ediție).

O serie de proiecte va pune în valoare spiritul experimental și tradiția de excelență artistică a orașului, cu un accent pe artele vizuale și noile media, tehnologia sunetului și a luminii și anume: expozițiile Contur și Contextul artei din Estul Europei în anii ’60 -’70, precum și instalațiile de lumină și new media grupate sub titlul Light Up! și Lumini captivante, ce urmează a fi selectate prin apeluri publice.

Deoarece rolul Capitalei Europene a Culturii este, înainte de toate, acela de a conștientiza și consolida valori europene precum diversitatea, cetățenia activă ori dezvoltarea sustenabilă, vor reveni pe agenda acestei toamne festivalul de gastronomie sustenabilă La Pas, Luna istoriei LGBTQ+ și va fi demarat un amplu program de voluntariat cultural.



Detalii privind proiectele și bugetele aferente acestora puteți găsi pe web stite-ul Timișoara 2021, la secțiunea Despre noi – TRANSPARENȚĂ: LINK



Primele evenimente vor avea loc în luna octombrie, deși inițial au fost programate pentru lunile mai-iunie, însă au fost amânate de mai multe ori din cauza lipsei finanțării.



„A fost o perioadă extrem de dificilă, din toate punctele de vedere, însă în acest moment Timișoara Capitală Europeană a Culturii se află într-o perioadă de reorganizare și resetare. În primul rând, criza sanitară a oprit desfășurarea evenimentelor culturale începând cu primele luni ale acestui an.

Tot în acest an, asociația s-a confruntat cu diferite frământări interne, la nivelul organizației, care au fost depășite.

Lipsa finanțării ne-a oprit să organizăm programele culturale mai devreme, iar acum, odată cu semnarea contractului cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, vom demara proiectele care ar fi trebuit să fie începute din primăvară.

Este important ca aceste proiecte culturale să aibă o continuitate, deoarece ele mențin memoria colectivă, promovează arta și noile tehnologii, precum și valorile europene și împreună reprezintă esența Timișoarei – capitală europeană a culturii.”, a explicat Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.



Epidemia de coronavirus a generat și decalarea calendarului capitalelor culturale din 2020 și 2021 cu unul sau doi ani. Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene propunerea de amânare conform căreia, în 2022 vor exista trei capitale europene: Kaunas (Lituania), Esch sur Alzette (Luxemburg) și Novi Sad (Serbia), iar în 2023: Veszprem (Ungaria), Elefsina (Grecia) și Timișoara (România).

