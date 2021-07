Asociația Timișoara Universitară construiește un hub de cercetare în valoare de 30 de milioane de euro la Ghiroda

Asociația Timișoara Universitară (ATU), alcătuită din Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I” și Universitatea de Vest, a demarat construirea unui hub de cercetare, în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro.

Obiectivul central se află la Ghiroda, la 7 km de Timișoara, pe un teren de un hectar, alocat de consiliul local, pentru care s-au făcut pași importanți. În final acesta va avea patru corpuri de clădire pentru laboratoarele de cercetare alocate celor patru universități și un corp central, aici urmând să fie realizate proiecte de cercetare interdisciplinară. Un alt obiectiv important pentru următoarea perioadă este susținerea puternică a Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, noul președinte al ATU, a explicat: și-a prezentat viziunea și perspectivele la preluarea mandatului de președinte ATU: „Inițiativa noastră curajoasă, care este ATU, rodește și devine un factor de dezvoltare comunitară tot mai puternic. Dacă ideea unei mai strânse colaborări între universitățile timișorene a fost vehiculată în mai multe rânduri pe parcursul ultimilor 30 de ani, și nu numai, putem afirma cu un sentiment sincer de mândrie și mulțumire că împreună am reușit să conturăm ceea ce știm că a început să devină un pol de coagulare și dezvoltare a orașului și a regiunii. Consider că este esențial să ne asumăm rolul de pol de coagulare a acțiunilor desfășurate în contextul Timișoara – Capitală Culturală Europeană. Orașul are nevoie de un model de colaborare, iar noi îl putem oferi. Mi-ar face plăcere să dezvoltăm împreună și responsabilitatea socială a universităților, fapt pentru care vă propun să reluăm activitatea Centrului de dezvoltare a antreprenoriatului social Timișoara. Putem deveni un exemplu de bună practică, iar vizibilitatea internațională pe care ne-ar aduce-o implementarea unor astfel de concepte de actualitate este în acord cu direcțiile de acțiune enunțate mai sus. Am toată încrederea în forța Alianței Timișoara Universitară de a consolida orașul, prin promovarea excelenței în educație, prin optimizarea folosirii în comun a resurselor materiale, umane și financiare, prin creșterea potențialului de dezvoltare în aria internațională a educației și cercetării științifice, astfel încât Timișoara să devină un centru universitar de referință pentru Europa Centrală și de Est.”

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a adăugat: ”2021 a fost un an de pandemie, pe care l-am parcurs de la constituirea ATU, în care președinția rotativă a fost deținută de domnul profesor Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, o alegere oportună pentru această perioadă de pandemie. La fel, salut preluarea președinției rotative de catre rectorul Universității Politehnica Timișoara, domnul profesor Florin Drăgan. Îmi doresc ca pentru următorii doi ani ATU să își realizeze performant misiunea, la un nivel mult mai înalt, pentru ca să potențăm calendarul TM2023, să transmitem autorităților locale toate soluțiile noastre, pentru ca aleșii locali să conștientizeze că, fără un centru universitar puternic, nu vom putea progresa ca oraș și comunitate. Am așteptari mult mai mari din partea autorităților locale, pentru o implicare reală în parteneriatul cu ATU. La fel, pot să reafirm deschiderea totală pe care o au universitățile din ATU pentru a acorda administrației expertiză specializată. Nu mai poate fi concepută dezvoltarea orașului în absența parteneriatului dintre universități – mediul de afaceri și administrație, ca montaj instituțional în care se consolidează strategiile și se derulează proiectele de viitor, chiar dacă sunt conștient că universitățile sunt aflate în postura de a sublinia permanent că acest parteneriat mai are spațiu de evoluție spre maturizare. Ne aflăm la un an de când am constituit oficial ATU, iar comunitatea noastră cred că are acum toate motivele pentru a vedea în alianța noastră un atu net al Timișoarei”.

