Asociația Verde de Banat va planta mii de puieți în două perdele forestiere la Săcălaz și Giarmata

Asociația Verde de Banat lansează cea de a doua ediție a proiectului ”10. Un județ de nota 10!”. Proiectul își propune plantarea a câteva mii de puieți necesare pentru crearea de perdele forestiere în zonele amintite. Acțiunile au loc cu susținerea Consiliului Județean Timiș și a Inspectoratului Județean Școlar.

Organizația nu este la prima astfel de plantare, acțiuni similare au avut loc și în Uivar, Checea, Jebel, Timișoara și Giarmata, încă din 2015.

„Județul Timiș are una dintre cele mai scăzute rate de împădurire, 12%, iar media europeană este de 40%, cea românească fiind de 30%. Fiecare oră petrecută de copiii noștri în natură este de mare folos, iar fiecare copac fixează în trunchi circa 20 de tone de oxigen”, a declarat Iosif Martinescu, din partea Asociației Verde de Banat.

Sunt 3000 de arbori deja parte a perdelelor forestiere. Dorința este de a crea un inel forestier în jurul Timișoarei.

„În 18 și 19 noiembrie vom planta salcâm la perdeaua forestieră a Săcălazului, în spatele Pieței Mehala, iar în 25-26 noiembrie vom continua să plantăm la Giarmata, unde vom schimba puieții care nu s-au prins. Mai plantăm stejar roșu, frasin. (…) Batem la sute de uși ale sponsorilor) și se deschid câteva, cumpărăm puieți, care nu sunt deloc scumpi, sub doi lei bucata”, a mai declarat Iosif Martinescu.

Sunt cteva specii de arbori care se potrivesc perfect pentru zona de pustă a Banatului, iar Pădurea Verde din Timișoara este oglinda hărții speciilor din zonă.

„Toată pusta Banatului este pretabilă pentru stejar, pentru stejar roșu, pentru gârniță, frasin și salcâmul merge peste tot. În general plantăm stejar în aceste zone care au foarte multă apă, se prinde foarte ușor, iar rădăcinile merg peste un metru în primul an. Și dacă reușim să conducem aceste perdele doi, trei ani, suprafețele sunt salvate. Arborii ajung la stratul acvifer și nu mai au nevoie de precipitații sau de udări. Ca să facem întreținerile, trebuie musai să mergem cu un tractor între rânduri, regulat, la cel mult o lună – o lună și jumătate, să săpăm acei puieți și în perioada secetoasă să udăm”, a explicat Martinescu.

Consiliul Județean Timiș este alături de organizație. Alin Nica a propus ca aceasta să aplice pentru bani pe programul TimCultura.

„Venim cu sprijin logistic și organizatoric. Ne ocupăm de partea de promovare, e important să asigurăm relația cu primăriile pentru organizatori, sprijinul interinstituțional, să capacităm toate instituțiile care pot fi implicate în acest demers. Una e să vină solicitarea să vină de la Consiliul Județean, alta e să vină de la un simplu ONG”, a declarat, luni, Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Și Inspectoratul Școlar al Județului Timiș susține acțiunea.

„Am făcut o solicitare a școlilor care doresc să participe în proiect, așteptând înscrierile din partea lor. Observând că avem deja 60 de școli înscrise, am luat legătura cu domnul Martinescu, am încercat să distribuim acești puieți care au ajuns în fiecare unitate de învățământ care a fost înscrisă. În fiecare unitate de învățământ am încercat să creăm un eveniment pentru a promova acțiunile de ecologizare, de conștientizare a grijii pe care trebuie să o purtăm naturii. Copiii, mai ales cei mici, au fost foarte încântați. O astfel de plantare a fost la grădinița din Albina și acolo au fost o mulțime de copii deosebit de bucuroși când au văzut modul în care se plantează, cum se udă, cum e fac gropile și toate aceste activități care i-au atras”, a declarat, luni, prof. Cosmin Hogea, inspector școlar general adjunct.

