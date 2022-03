Aspiratoarele robot: argumente pro și contra pe care ar trebui să le luați în considerare

Tehnologia face deja parte din viața de zi cu zi a multor oameni și servește la simplificarea diferitelor domenii. De fapt, se poate spune cu siguranță că în prezent nu există niciun sector care să nu fi fost literalmente schimbat de dezvoltarea tehnologiei. Întreținerea casei a devenit, de asemenea, mai ușoară, datorită unor dispozitive precum aspiratoarele. În plus, în ultimii ani, pe piață au apărut și aspiratoare robot, care îndepărtează praful de pe podea în mod autonom. Cu toate acestea, ca orice altceva, aspiratorul robot are avantajele și dezavantajele sale, pe care le vom analiza mai jos.

Avantajele aspiratorului robot

Avantajele derivate din utilizarea instrumentelor tehnologice pentru curățarea casei sunt cu adevărat remarcabile. Mai exact, unul dintre principalele avantaje ale utilizării unui aspirator robot este posibilitatea de a scurta timpul de curățenie obișnuit. De fapt, în timp ce lucrați, faceți alte treburi casnice sau stați confortabil pe canapea, puteți porni aspiratorul robot care se va ocupa de curățarea podelelor. Mai mult, aspiratoarele robotizate de ultimă generație pot îndeplini acum sarcinile programate în mod independent, fără să fie nevoie ca o persoană să le supravegheze activitatea.

În plus, operațiunile de curățare sunt foarte rapide și ne permit să îndepărtăm rapid praful. Un alt punct în favoarea robotului aspirator este durata de viață a bateriei: bateria durează în general mult timp, permițându-vă să curățați un întreg apartament cu o singură încărcare. În plus, fiind un dispozitiv mic și plat, acesta reușește să ajungă în cele mai critice puncte, evitând obstacolele sau trecând pe sub ele, datorită senzorilor capabili să recunoască prezența obstacolelor. Tocmai din acest motiv, utilizarea lui economisește timpul petrecut la îndepărtarea obstacolelor. Un alt avantaj este că pot fi programate pentru a fi utilizate de la distanță atunci când nu sunteți acasă. În concluzie, prin utilizarea acestor dispozitive speciale este posibil să vă simplificați viața destul de mult.

Dezavantajele aspiratorului robot

Robotul aspirator este un aliat excelent pentru curățenia obișnuită a casei, deoarece economisește timp și energie, dar are și câteva dezavantaje care trebuie luate în considerare atunci când alegeți ce produs să cumpărați. În primul rând, nu toate aspiratoarele robot de pe piață sunt cu adevărat puternice și performante. Prin urmare, se sugerează să optați pentru mărci de încredere care oferă produse de calitate, cum ar fi, de exemplu, aspiratoarele robot iRobot.

În plus, un robot aspirator nu este suficient pentru a îndepărta permanent praful și acarienii atunci când este folosit ca înlocuitor complet al aspiratorului. De fapt, în mod ideal, robotului ar trebui să i se încredințeze aspirarea zilnică a pardoselilor casnice, contribuind ocazional la o curățare mai profundă cu un aspirator puternic, pentru a ajunge la colțuri și margini pe care robotul le-ar putea neglija.

În concluzie, deși robotul aspirator nu poate înlocui complet intervenția umană pentru a asigura o igienă completă în casă, acesta reprezintă totuși un ajutor foarte valoros în curățenia zilnică.

Chei pentru a alege cel mai bun robot aspirator

– Inteligență: întotdeauna s-a spus că roboții sunt inteligenți și, în acest caz, nu există nicio îndoială că sunt, deoarece vor fi capabili să realizeze o cartografiere completă a casei dvs. pentru a alege cel mai eficient traseu.

– Putere: cu cât este mai puternic, cu atât mai puține resturi va lăsa în urma sa. Puterea sa influențează, de asemenea, timpul necesar pentru curățare, cu cât are mai multă putere, cu atât mai puțin timp va dura.

– Autonomie: este esențial să alegeți un robot care să aibă o autonomie bună, o baterie de lungă durată, mai ales dacă locuința dvs. este mare și va trebui să parcurgă mulți metri. În cazul modelelor actuale, autonomia variază între 60 și 150 de minute.

– Dimensiunea rezervorului: variază între 0,3 și 0,75 litri și trebuie golit înainte de a fi plin.

– Zgomotul: un factor fundamental de care trebuie să țineți cont, deoarece, deși probabil nu sunteți acasă, dacă este foarte zgomotos, poate deranja vecinii. Verificați decibelii generați de funcționarea sa pentru a opta pentru un model care nu este prea mare sau, mai bine, care nu generează niciun zgomot.

– Dimensiune: în ceea ce privește dimensiunea, adevărul este că este mai bine să alegeți un model mic, deoarece cele mai mari pot avea unele dificultăți în a accesa cele mai mici sau cele mai greu accesibile colțuri.

– Control: cu cât aveți mai multe opțiuni de control, cu atât mai bine. În mod ideal, optați pentru unul pe care îl puteți monitoriza și controla de la distanță, cu o aplicație pe telefonul mobil, o telecomandă sau orice alt dispozitiv.

