Atac cu o sticlă incendiară, într-un oraș din Timiș

Un barbat de 44 de ani a fost arestat de catre judecatorii lugojeni dupa ce procurorii si politistii au sustinut ca ar fi incendiat un imobil. Barbatul, de loc din Anina, judetul Caras Severin a fost luat pe sus de politisti la scurt timp dupa ce a aruncat in curtea unui case, din zona cartierului Micro III, o sticla cu o substanta inflamabila. In urma incendiului provocat a fost distrus acoperisul imobilului pe o suprafata de o suta de metri patrati. Anchetatorii sustin ca piromanul a avut ceva de impartit cu fiul proprietarului imobilului pe care l-a incendiat. Intre cei doi a izbucnit un conflict, iar barbatul arestat si-ar fi amenintat victima. Judecatorii lugojeni au analizat probele depuse de anchetatori si au stabilit ca lasarea in libertate a piromanului reprezinta un pericol, astfel ca au decis ca individul sa fie cercetat in stare de arest preventiv.

