”Atelier Local de Învăţare”, la TImișoara, despre cum poate deveni programul Capitală Europeană a Culturii o oportunitate pentru oraşe şi regiuni

Municipiul Timişoara, în calitate de partener în cadrul proiectului ”PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia”, a organizat în data de 20.11.2019cea de-a doua sesiune a primului Atelier Local de Învăţare (Local Learning Lab) din cadrul proiectului, cu tema generală ”Cum poate deveni programul Capitală Europeană a Culturii o oportunitate pentru oraşe şi regiuni de a dezvolta iniţitativele antreprenoriale existente şi viitoare?”

La eveniment auparticipat reprezentanţi ai unor autorităţi locale, instituţii educaţionale, reprezentanţi ai mediului de afaceri (start-up-uri din zona culturală şi creativă, IT&C, socială şi de turism), precum şi reprezentanţi ai Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii. În cadrul celei de-a doua sesiuni a atelierului local de învăţare participanţii au contribuit cu idei şi soluţii la problemele care au fost identificate în prima sesiune a atelierului, ce a avut loc în data de 30.09.2019, probleme ce au reieşit din răspunsurile date la următoarele întrebări:

Care este contextul actual în ceea ce priveşte promovarea iniţiativelor de antreprenoriat în rândul tinerilor?

Ce oportunităţi pentru a creşte implicarea tinerilor pe termen lung poate oferi programul CEaC în oraş şi regiune?

Cum poate mediul educaţional să se implice pentru atragerea tinerilor în dezvoltarea unor viitoare iniţiative de antreprenoriat?

Cum putem facilita şi îmbunătăţi dezvoltarea de parteneriate trans-sectoriale între programul CEaC, instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri?

Cum se poate implica mediul de afaceri în programul CEaC pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor?

De asemenea, au fost prezentate exemple de bune practici identificate de către partenerii de proiect şi discutate la întâlnirea ce a avut loc în luna octombrie la Matera, Italia.

Proiectul ECoC-SME recunoaşte programul Capitală Europeană a Culturii (CEaC) ca pe o oportunitate încă insuficient utilizată de oraşe şi regiuni pentru dezvoltarea IMM-urilor locale, şi se concentrează asupra potenţialului programului CEaC de a declanşa, consolida şi diversifica antreprenoriatul local. Alături de Timişoara, în proiect sunt implicate instituţii şi organizaţii din foste, actuale şi viitoare oraşe Capitală Europeană a Culturii: Leeuwarden, CEaC 2018 (Olanda), Matera, CEaC 2019 (Italia), Rijeka, CEaC 2020 (Croaţia) şi Kaunas, CEaC 2022 (Lituania), partener lider Universitatea Finlandei de Est.

