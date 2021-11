Atitudinea creștinului față de trupul celui decedat înainte și după înhumare, în anul comemorativ, la final

În sâmbăta marii sărbători creștine Moșii de toamnă 2021, Episcopia Caransebeș a încheiat amplul proiect al Bisericii Ortodoxe Române de a cerceta și sluji în majoritatea cimitirelor din eparhie, în contextul „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul. Valoarea liturgică și culturală a cimitirelor” 2021.

Acest obiectiv a început în 6 martie 2021, în sâmbăta Moșilor de iarnă, slujindu-se în 200 de cimitire parohiale din cuprinsul eparhiei. Atât preasfințitul părinte episcop Lucian, cât și părinții consilieri, inspectori și protopopi, s-au întrunit de 10 ori în 20 de cimitire pentru a sluji parastase de obște împreună cu toți preoții din Eparhie și credincioșii din parohiile vizitate.

În această sâmbătă Părintele Episcop a mers în două cimitire din Protopopiatul Reșița, cercetând cimitirul din Parohia Gârliște și cimitirul 7 din Reșița, ce aparține de Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. Aici, Părintele Episcop a participat alături de clericii din Cercul pastoral-misionar Reșița Sud și credincioșii din cele două parohii la două slujbe de pomenire pentru cei adormiți.

Sfintele slujbe au fost oficiate de părintele Protopop Gheorghe Șuveți, Protopopiatul Reșița, împreună cu un sobor de preoți. La final Preasfințitul Lucian a rostit rugăciunile de dezlegare și a vorbit celor prezenți despre importanța rugăciunilor pentru cei adormiți, dar și necesitatea îngrijirii cimitirelor parohiale.

„Încheiem frumos și articulat acest proiect al Eparhiei noastre care se pliază pe tema generală fixată de Sfântul Sinod în acest an. Cu ajutorul Domnului am săvârșit astăzi două parastase de obște, iar credincioșii au fost receptivi și de această dată. Ne bucurăm că atât ei, cât și preoții, pe tot parcursul anului au dat dovadă de receptivitate și responsabilitate. Au înțeles că cimitirul este un bun sacru și că slujbele oficiate în cimitirele parohiale sunt foarte importante. Au venit și astăzi cu multe prinoase care au fost binecuvântate și mai apoi au fost împărțite celor săraci. Le mulțumim preoților și credincioșilor care în acest an comemorativ s-au îngrijit îndeaproape de cimitirele parohiale. Le-au îngrijit, le-au curățat și sistematizat, au făcut gard și alei betonate, astfel încât să avem condiții bune și noi slujitorii, dar și credincioșii când își conduc pe ultimul drum pe cei dragi ai lor”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Totodată, ierarhul a sfințit și troița ce a fost amplasată la intrarea în cimitirul 7 din Reșița, lângă Capela mortuară. Prin grija părintelui protopop și paroh al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Gheorghe Șuveți, au fost împărțite credincioșilor prezenți pliante cu răspunsuri la diverse întrebări despre învățătura Bisericii privind cultul celor adormiți.

După sfintele slujbe, a avut loc o conferință în care a fost prezentat referatul cu tema „Atitudinea creștinului față de trupul celui decedat înainte și după înhumare” de către părintele Alexandru Bubă de la Parohia Ticvaniu Mare. De asemenea, au mai fost prezentate și două medalioane despre cele mai importante personalități din cele două parohii, ce își dorm somnul de veci în cimitirele parohiale. La final, au fost dezbătute diverse probleme de ordin administrativ-gospodăresc.

Acest proiect inițiat de Episcopia Caransebeșului în contextul „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor” se dorește a fi continuat și în anii următori.

Tot sâmbătă, 30 octombrie, preasfințitul părinte Lucian a săvârșit o slujbă de pomenire în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița pentru membrii conducerii și muncitorii Uzinelor și Domeniilor Reșița, pentru ostenitorii Primăriei Reșița și ai altor instituții și pentru toți ctitorii care s-au jertfit pentru edificarea Bisericii-Catedrale „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița.

