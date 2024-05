Au fost lansate Bursele ANIS 2024! Cadrele didactice universitare pot obține granturi de 5.000 de euro pe proiect

Bursele ANIS 2024 – ediția 7! Cadrele didactice universitare pot obține granturi de 5.000 de euro pe proiect pentru inovație în procesul de predare. De aceea un webinar pentru informarea celor care doresc să participe la program va avea loc pe 11 iunie

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, anunță lansarea celei de-a șaptea ediții a programului Bursele ANIS. Ca și în anii anteriori, programul Bursele ANIS se adresează cadrelor didactice tinere care integrează tehnologii noi și metode inovatoare de predare, în cadrul cursurilor sau laboratoarelor din programa universitară. În program sunt acceptați, ca și anul trecut, titularii de curs și asistenții universitari, dar și doctoranzii.

Proiectele selectate la finalul perioadei de evaluare vor beneficia fiecare de câte o bursă de 5000 de euro.

Calendarul ediției a VII-a a programului Bursele ANIS 2024 este următorul:

Lansarea programului: 22 mai 2023

O sesiune online de informare pentru cei care doresc să aplice: 11 iunie 2024.

La eveniment vor participa atât câștigători din edițiile anterioare care vor împărtăși din experiența lor, cât și membri ai comitetului de evaluare, reprezentanți ai ANIS – organizatorul programului de burse, dar și potențiali candidați care vor avea astfel oportunitatea de a adresa întrebări pentru a clarifica diferite aspect ale programului.

Formularul de înscriere la eveniment este disponibil aici. Scopul seminarului online este de a clarifica toate aspectele participării la Bursele ANIS 2024 astfel încât un număr cât mai mare de cadre universitare și doctoranzi să își poată înscrie proiectele.

Perioadă de înscriere a proiectelor: 2 – 23septembrie 2024.

Gala Bursele ANIS și anunțarea câștigătorilor – 7 noiembrie 2024.

“Faptul că am ajuns la cea de-a șaptea ediţie a programului Bursele ANIS demonstrează an de an că iniţiativa noastră este apreciată de mediul universitar care are nevoie de sprijin permanent pentru a pregăti optim studenții, dar și de companiile tehnologice care contribuie cu granturile și care susțin permanent inovația în educarea viitoarei forțe de muncă. Prin acest program, ANIS oferă o platformă unde eforturile industriei IT pentru a contribui la creșterea competitivității și asigurarea unei forțe de muncă bine pregătite, pot să prindă contur”, a declarat Corina Vasile, director executiv ANIS.

În 2024, programul Bursele ANIS propune următoarele categorii la care candidații pot înscrie proiecte: Big Data

Cybersecurity, Artificial Intelligence/Machine Learning. Virtual Reality, Blockchain. Internet of Things, HealthTech (TBC), AgriTech (TBC). Tech for All (introducerea cursurilor de tehnologie în facultăţi non-IT).

Pentru a fi eligibile, cadrele didactice trebuie să aibă până în 40 de ani, să fie titulari de curs, asistenţi universitari sau doctoranzi și să integreze în cursurile și laboratoarele din anul universitar 2024-2025 tehnologii şi metode inovatoare de predare și să se încadreze într-una dintre categoriile menționate.

Cursurile sau laboratoarele propuse trebuie să facă dovada introducerii noilor tehnologii și/sau a unor metode de predare noi și inovatoare în anul universitar 2024-2025. Cursurile și laboatoarele pot fi nou introduse în anul universitar 2024-2025 sau actualizate în proporție de cel puțin 50% în anul curent sau 60% în ultimii doi ani.

Înscrierile pentru ediţia din 2024 sunt aşteptate în intervalul 2-23 septembrie. Ulterior înscrierii, candidaţii selectați vor avea câte un interviu cu membrii comitetului de evaluare, iar în luna noiembrie se vor decerna granturile pentru proiectele selectate, în cadrul Galei Bursele ANIS 2024. Regulamentul programului şi criteriile de evaluare pot fi consultate pe site-ul ANIS.

335.000 de euro – valoarea burselor acordate în precedentele 6 ediţii

În ultimii șase ani, prin programul Bursele ANIS au beneficiat de sponsorizări 67 de proiecte didactice, care au obţinut granturi cu o valoare cumulată de 335.000 de euro. În total, la ediţiile anterioare au fost înscrise 211 de proiecte, provenind de la 51 de facultăţi, din 14 centre universitare. Totodată, programul a generat mai multe colaborări între companii şi mediul academic pe proiecte R&D.

Granturile sunt susținute în fiecare an de companiile membre ANIS.

25 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Peste 150 de membri. În cadrul ANIS sunt reprezentate atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Cu o reprezentare de peste 65% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel național și aproximativ 42% din totalul angajaților industriei IT din România, ANIS își mărește an de an amprenta economică în plan local.

Comentarii

comentarii