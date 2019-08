Au fost trei zile de neuitat în centrul Timișoarei: Festivalul Medieval al Castelului Huniade

Între 9 și 11 august, Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș au oferit trei zile de spectacole medievale de neuitat, chiar în centrul Timișoarei, cu prilejul Festivalului Medieval al Castelului Huniade, prima ediție.

Evenimentul a adus în vechea cetate a castelanilor de Timiș atmosfera unui festival medieval complet.

Jocurile uitate ale Evului Mediu au avut loc din nou, după multe secole, în Parcul Castelului.

În prima zi, timișorenii au putut admira parada cu făclii și spectacole stradale pe traseul: Parcul Castelului – str. Alba-Iulia, Piața Libertății – Str. Alecsandri – Piața Unirii – Piața Țarcului – str. Savoya – Piața Libertății.

De asemenea, a doua și a treia zi, a fost un program medieval intensiv în Parcul Castelului: reconstituiri istorice ale marilor bătălii, ateliere și demonstrații, muzică live și spectacole pirotehnice.

Au participat Peregrinii, Irdorath, Compania Dragonului – The Company of the Dragon, Deus Vult, Beli Orlovi / White Eagles etc.

Astfel, Timișoara a fost pus pe harta festivalurilor medievale europene.

”A fost îmbucurător să văd atâția oameni la prima ediție a evenimentului “Festivalul Medieval al Castelului Huniade”, organizat la Timișoara.

Interesul manifestat de timișoreni pentru acest festival, dar și participarea artiștilor naționali și internaționali, ne obligă să îl transformăm într-un eveniment anual, pe care împreună cu Muzeul Național al Banatului să îl dezvoltăm.

Sunt sigur că vom putea atrage și turiști în oraș, așa cum se întâmplă în orașele cu tradiție în asemenea evenimente”, este mesajul lui Călin Dobra, președintele CJT.

