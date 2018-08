Au furat mașina unui polițist din fața blocului în care locuiește

Politistii din Timis cauta o masina care a fost furata in urma cu cateva zile din Lugoj.

Autovehiculul, un BMW X6, in valoare de aproximativ 25.000 de euro a fost furat in noaptea de 20/21 august dintr-o parcare din cartierul Tesatori. Surse judiciare au declarat pentru Lugoj Info.ro ca masina a fost data in consemn la frontiera si se analizeaza imaginile de pe mai multe camere de supraveghere, in care apare masina. Deocamdata oamenii legii nu au facut declaratii cu privire la modul de operare al hotilor, insa se presupune ca acestia sunt profesionisti. Masina nu era asigurata cu polita in caz de furt. La inceputul anului, o alta masina de lux a fost furata, unul dintre oamenii de afaceri din oras ramanand fara un Maserati. Masina a fost gasita incendiata intr-un sat de langa Timisoara. Oricine poate da detalii cu privire la identificarea BMW-ului este rugat sa sune la 112 sau sa anunte cea mai apropiata sectie de politie.

