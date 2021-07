Au început înscrierile la Școala Duală Banat pentru electricieni, electromecanici și operatori CNC

Școala Duală Banat din cadrul Liceului Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara, instituția care a pus bazele învățământului profesional dual în vestul țării, face înscrierea absolvenților de clasa a VIII-a, până pe data de 14 iulie, pentru meseriile extrem de căutate și bine plătite pe piața muncii, de electrician, electromecanic sau operator CNC.

Luminița Filip, director Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I, a exlicat că, de la an, la an, cererea pentru învățământul profesional în sistem dual este tot mai mare, pentru că beneficiile pentru elevi și perspectivele de viitor sunt mari. Anul acesta, la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara sunt disponibile 72 de locuri, distribuite pe trei calificări.

36 locuri – Electromecanic utilaje și instalații industriale, cod fișă înscriere: 543

12 locuri – Operator mașini cu comandă numerică (CNC), cod fișă înscriere: 530

24 locuri – Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, cod fișă înscriere: 568

Cum se realizează înscrierea?

Absolvenții de clasa a VIII-a care doresc să se înscrie pot completa fișa de opțiuni la secretariatul școlii unde au absolvit, urmând ca aceasta să transmită toate documentele necesare la liceu. Înscrierea se poate face până la data de 14 iulie, sau în perioada 30 iulie – 3 august, în limita locurilor disponibile.

Printre beneficiile de care se bucură elevii Școlii Duale Banat amintim: bursă lunară de 400 lei, cazarea gratuită, masa decontată de Primăria Timișoara, obținerea unui certificat de calificare profesională recunoscut în Europa – Europass, practică în companii de top cu aparatură de ultimă generație, prioritate la angajare în companiile în care fac practică. Cei care doresc își pot continua studiile la liceul seral, pentru a-și lua diploma de bacalaureat.

Școala Duală Banat este dezvoltată din 2012 de Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara, cel care a pus bazele învățământului profesional de tip dual în România, alături de o altă unitate de învățământ din Brașov. Este un parteneriat între liceu, Primăria Timișoara (care decontează masa elevilor) și 14 parteneri economici din județ, companii de top în România. Obiectivul lor comun este acela de a forma meseriași bine pregătiți în domeniile lor, ale căror meserii sunt la mare căutare pe piața muncii, bine plătite, dar pentru nu există suficienți calificați.

“De aproape 10 ani ne bucurăm de implicarea activă a operatorilor economici cu care avem parteneriate. Companiile le oferă prioritate la angajare absolvenților noștri, iar până acum un procent de peste 70% s-au angajat în companiile partenere. Acesta și este unul dintre motivele pentru care elevii aleg să vină la liceul nostru. Avem elevi nu numai din Timiș, dar și din alte județe, care au ales școala profesională duală în detrimentul unui liceu teoretic, pentru că au văzut potențialul și perspectivele de viitor.”, spune Luminița Filip.

Detalii: scoaladualabanat.ro. Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, derulat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

În cadrul școlii duale, elevii fac practică nu doar în școala în care învață, ci și în companii. La școala duală, companiile se implică în tot ce înseamnă școlarizarea elevului și îi asigură practica în interiorul companiilor, elevii învățând de la specialiștii din domeniu. De asemenea, elevii beneficiază de burse lunare și au masa și cazarea gratuite.

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani, iar componenta pregătire practică este foarte importantă: în primul an pregătirea practică este realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului; în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; în anul al treilea aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

