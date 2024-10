Au început înscrierile pentru UniHack, tradiționalul hackathon internațional organizat de Liga AC, dedicat elevilor și studenților

Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara) organizează a VI-a ediție a hackathonului internațional UniHack, ce va avea loc în perioada 8-10 noiembrie 2024, în format fizic. Evenimentul va fi precedat de o conferință pe data de 7 noiembrie 2024.

UniHack este o competiție dedicată atât studenților, cât și elevilor de liceu, de pretutindeni, pasionați de domeniul IT, care le oferă oportunitatea de a se dezvolta și de a învăța lucruri noi în câteva zile. Participanții vor fi grupați în echipe 2-5 persoane și vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a concepe și implementa soluții software sau hardware pentru rezolvarea problemelor civice, sub îndrumarea unor mentori experimentați și a reprezentanților companiilor partenere. Aceștia vor trebui să aleagă unul dintre cinci trackuri, care semnifică domeniile la care participanții pot dezvolta soluții.

Înscrierile au început deja și se fac până în data de 21 octombrie 2024, pe https://unihack.eu/, unde se pot găsi mai multe informații despre eveniment.

Proiectul UniHack se desfășoară cu sprijinul complet al Universității Politehnice Timișoara. Totodată, asemănător cu ediția anterioară, anul acesta, UniHack este finanțat de Centrul de Proiecte al Primăriei Municipiului Timișoara. Acest sprijin financiar oferă resursele necesare pentru organizarea evenimentul și pentru punerea în practică a unor activități de educație care să contribuie la implicarea comunității în proiectul UniHack. De asemenea, proiectul are onoarea de a evolua sub înaltul patronaj al Parlamentului European și sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

În cadrul actualei ediții, se va organiza o conferință dedicată atât participanților, cât și altor elevi sau studenți interesați. Aceasta va avea loc în interiorul complexului Iulius Town și are ca scop explorarea tendințelor actuale din domeniul tehnologiei. Conferința va aduce la un loc speakeri diverși ce vor împărtăși idei și experiențe, astfel oferindu-le participanților o experiență educativă ce le va permite să-și dezvolte potențialul.

Cele mai reușite și inovatoare proiecte vor intra în cursa pentru premiile fiecărui track, oferite de către sponsori, dar și pentru premiul cel mare, în valoare de 2000 euro, care va fi acordat de către Liga AC.

Toate cele cinci ediții anterioare au fost de succes, iar în acest an organizatorii așteaptă din nou participanți dornici să-și dovedească ingeniozitatea în domeniul IT, dar și abilitatea de a găsi rapid soluții la probleme de actualitate.

Pentru mai multe informații, pe lângă site-ul proiectului, cei interesați pot accesa pagina de Facebook și contul nostru de Instagram, unde organizatorii îi vor ține la curent cu tot ce se întâmplă.

