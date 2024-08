Au început Zilele Schimbării la Față a Sârbilor, în Timișoara și Caraș Severin

Deschiderea festivă a manifestării tradiționale a Zilelor Schimbării la Față a Sârbilor din România a reunit scriitori sârbi din 12 țări, sâmbătă 17 august, la sediul Consulatului General al Serbiei de pe strada Remus nr. 4 din Timișoara

Prestigioasa manifestare a ajuns la ediția 31 și invitat special a fost laureatul Marii Diplome de Baziaș 2024 Goiko Bozovic (Gojko Bojovici) unul dintre cei mai importanți scriitori și editori din Belgrad.

Ivana Jakšić Matović, noul consul general al Republicii Serbia la Timișoara,

le-a urat invitaților bun venit “în casa voastră, în Consulatul General al Serbiei”

la această manifestare devenită tradițională, Zilele Schimbării la Față a Sârbilor, ce are loc an de an, cu sprijinul Guvernului României.

“Prin prezența dumneavoastră la acest eveniment transmitem un mesaj că suntem împreună, consolidăm unitatea noastră și ne asugurăm că este cel mai bun mod de a ne păstra cultura, credința și religia.

Prezența dumneavoastră aici nu este numai un semn al păstrării tradiției și culturii, ci transmitem unu mesaj că peste tot unde sârbii se află în lume ei sunt uniți.

Dragi oaspeți scriitori, prin versurile dumneavoastră întăriți spiritul acestui popor sârb.

Zilele Schimbării la Față să vă aducă putere, credință și posibilitatea de a transmite mai departe vocea și scrisul dumneavoastră. Vă urez ca toate operele dumneavoastră să fie citite cu drag și cu bucurie de fiecare cititor. Astfel ne păstrăm rădăcinile vii.

Zile Schimbării la Față să ne aducă împreună, să fim uniți, să avem grijă de trecutul nostru în speranța că pregătim și un viitor mai bun. Să ne înălțăm sufletește și astfel putem crea punți către generațiile de mâine.

Bine ați venit la Zilele Schimbării la Față a Sârbilor din România. Să vă fie cu bucurie și să sărbătoriți înălțător.

Vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare aici. În numele Consulatului General al Serbiei la Timișoara și al meu personal, vă urez tot binele, să aveți spor de creație și pace sufletească!”, a fost mesajul Ivanei Jakšić Matović.

Slavomir Gvozdenovici a amintit că Zilele Schimbării la Față a Sârbilor este poate cea mai importantă manifestare cultural religioasă din întreg spațiul sârbesc al diasporei sârbe, iar acest lucru este o mare bucurie, în mod deosebit.

Manifestarea cuprinde un program bogat, cu activități editoriale și multe alte evenimente cultural artistice și religioase. “Încercăm să prezentăm un spațiu în care putem să colaborăm”.

La Timișoara și la Caraș Severin, se află reprezentanții unei mari edituri din Serbia, dar și de la Pen Clubul sârbesc și de la Uniunea Scriitorilor din Serbia. La Timișoara și Caraș Severin se află coordonatorii acestor instituții foarte importante de cultură din Serbia.

Prestigioasa manifestare a ajuns la ediția 31, iar anul acesta participă la eveniment scriitori din 12 țări veniți de pe toate continentele.

În cadrul festivității, a fost prezentat laureatul Marii Diplome de Baziaș, Goiko Bozovic (Gojko Bojovici) unul dintre cei mai importanți scriitori și editori din Belgrad.

În zilele de 17 și 18 august, manifestarea va continua la mănăstirea Baziaș, la Belobreșca și Moldova Veche în județul Caraș Severin.

Gojko Bojovici este un important scriitor sârb și unul dintre cei mai mari intelectuali pe care îi are Serbia, iar asta este o onoare în plus pentru sârbi.

El conduce și o editură care a tipărit opere culturale extrem de importante,

Inclusiv cărți românești traduse în limba sârbă.

Bojovic a publicat mai multe lucrări de poezie, de critică literară și istorie literară și antologie de poezie sârbă.

El este directorul Festivalul bălgrădean de literatură. De asemenea, Bojovici a publicat cărți traduse în 10 limbi

“Anul trecut a tradus și publicat la Timișoara o foarte importantă lucrare Fiara tăcută a amezii, un volum de versuri care a contribuit la decizia noastră de a-i înmâna Marea Diplomă de Baziaș, care este cel mai mare premiu literar al sârbilor din diaspora”, a concluzionat Gvozdenovici.

Ognean Cirstici, parlamentar și președintele Uniunii Sârbilor din România, a adăugat că evenimentul este foarte important pentru binele și viitorul sârbilor pentru păstrarea tradițiilor și culturii sârbe și a alfabetul chirilic. Tot frumosul care vine din diaspora și din țara de origine îl adunăm la un loc prin cea facem la această manifestare și creăm o imagine unitară a sârbilor să arătăm așa cum suntem.

“Mulțumim statului și guvernului român pentru sprijinul realizării proiectelor noastre culturale și noului consul al Serbiei, Ivana Jakšić Matović, că ajută la desfășurarea activităților noastre”, a fost mesajul lui Cirstici.

