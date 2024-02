Au pus satul pe harta gastronomică. Numeroși timișoreni mănâncă în micul restaurant cu specific unguresc de la Dorobanți – foto

Restaurantul Miska din satul Dorobanți (la 85 de kilometri de Timişoara, 30 de kilometri de Arad și 6 kilometri de Bătania din Ungaria) a fost deschis de Misik Endre, în vara anului 2019, în casa moștenită de la socri. Este o casă veche, renovată cu bun gust. În ultimul an a mai fost adăugată o sală de mese, în partea din spate. Misik Endre e de loc din Dorobanți, dar a învățat meseria de bucătar în Ungaria. După școala de bucătari de la Bekescsaba, a lucrat în mai multe restaurante din ţara vecină, inclusiv la Balaton.

“M-am mutat apoi la Bătania, lângă graniţa cu România. Am ajuns să mă angajez ca bucătar la un restaurant la Pecica şi am făcut naveta zilnic din Ungaria în România. Până într-o zi când am primit moştenire de la socrii această casă de la Dorobanţi. Este o casă ţărănească de 150 de ani. Aşa a venit ideea să fac un mic restaurant, pentru mine, să mă şi mut înapoi”, a povestit Misik Endre, bucătarul şi proprietarul restaurantului.

Vestea că se mănâncă bine la Dorobanţi s-a răspândit rapid. Fără nicio reclamă plătită, doar cu postări pe Facebook. Şi din gură în gură, pentru că asta e cea mai bună publicitate. Vin clienți din Arad, Timișoara sau Oradea, ba chiar și din Ungaria.

Meniul e simplu: câteva specialităţi ale casei. Înainte de a servi comanda, oaspeții primesc un platou cu slănină, unsoare, ceapă, boia, castraveți, roșii sau murături.

La Misik se mânâncă una dintre cele mai bune ciorbe de pește din toată zona de vest a României.

“Ciorba de peşte este specialitatea casei. O fac exact cum se face la Szeged. Iar în fiecare săptămână peşte proaspăt de la pescăria de la Iratoşu, de lângă Dorobanţi. Asta e unul din secrete, ca peştele să fie proaspăt. Mai fac gulyaş, mai fac ciolan, friptură ţigănească, ciorbă de burtă. Au venit să mănânce aici chiar şi de la Budapesta. Au aflat de mine după ce au citit un reportaj despre mine într-un ziar de acolo”, a mărturisit Misik Endre.

Pentru că e atât de multă lume dornică să mănânce la Misik, de cele mai multe ori e nevoie de o rezervare.

În Dorobanți (sau Kisiratos în maghiară) există și un ştrand cu apă termală pe care mulţi îl frecventează. Apa termală e din izvorul de care beneficiază şi ştrandurile de la Gyula şi Mako. Lângă Dorobanți este Macea, cu un castel şi o grădină botanică.

