Au uitat de Diana Mocanu, vor uita și de David Popovici. Baza sportivă Uszoda din Timișoara, construită în 1926, a ajuns o ruină

”De când cu performanța lui David Popovici toată lumea vorbește despre înot”, își începe Dan Negru incursiunea în trecut, prezentând, pe pagina sa de Facebook, ceea ce a rămas din baza de agrement Uszoda, construită în 1926.

”Am zis să vă arăt locul unde am învățat și eu să înot atunci când eram copil.

Multe generații de timișoreni au învățat să înoate aici, la Uszoda, așa se numește, una din cele mai vechi baze de natație din România.

Aici s-a făcut și performanță. Echipa de de Polo a Timișoarei a avut zece titluri naționale. S-a antrenat într-o vreme aici”, spune timișoreanul prezentând imagini cu bazinele Uszoda.

Dan Negru, vedeta de televiziune plecată din Timișoara, în capitala București, reamintește cu amărăciune despre dezastru în care a ajuns fosta bază sportivă Uszoda:

”Cu ani în urmă, o înotătoare de 16 ani, Diana Mocanu, lua aurul la Olimpiada de la Sydney. Ba chiar Diana a luat atunci două medalii de aur!

Atunci, în anul 2000, eu eram tot în televiziune și vreo două săptămâni în vara aia toți am vorbit despre lipsa condițiilor necesare performanței în sport.

Toți politicienii de atunci au promis că vor construi bazine olimpice și baze sportive în țară! Două săptămâni au durat promisiunile și dezbaterile.

De atunci a trecut un sfert de secol. Nu s-a făcut nimic. S-a născut între timp Popovici, a luat și el medalii și noi ne întoarcem în buclă: iar discuții, iar promisiuni, iar regrete.

Mai știți ceva de Diana Mocanu? Țin minte că atunci, în vara de aur a Dianei toți au promis în Timișoara ca vor reface una din primele baze ale natației românești, construită în 1926. Așa arată azi…!”, a scris Dan Negru, pe pagina sa de facebook.

Bineînțeles că sunt sute de comentarii la această postare, cetățeni care deplâng situația dramatică în care a ajuns infrastructura sportivă din Timișoara și din întreaga Românie.

Marcel: ”Rușine clasei politice care au fost la putere din 1989 și până astăzi, poate în ceasul al 24 – lea își vor da seama că a avea un tineret sănătos și educat trebuie construite baze sportive și școlii la standardele europene fără a face diferențe între orașe comune și zone geografice ale Țării !”

Catela Pârvu: ”Imagini de acest gen ne lasă impresia că sunt filmate în zone de conflagrații, de calamitate, dar de fapt este vorba doar de neputință, rea-voință, dezinteres față de urbe. Și ceea ce nedumerește este și faptul că timișorenii sunt cunoscuți ca oamenii cu puternice opinii cetățenești și nu s-a auzit de vreo luare de poziție organizată la adresa edililor. După aceste imagini, așteptăm…!”

Dorin: ”Întrebarea e: de ce s-a închis!? În anii 90 încă funcționa și era foarte ok pentru acele vremuri, cu o minimă investiție de modernizare putea să fie deschis și azi. Cine a avut interesul să se închidă, de ce și probabil acel spațiu era cu dedicație pentru cineva și a picat castana, iar după nu a mai fost posibila redeschiderea, principala vina o poarta administrația Ciuhandu!”

Rodica: ”Și în Timișoara ca peste tot în țară. Rușine clasei politice de atunci și mai ales de acum după atâția ani, cu toate că se spune că lucrurile stau mult mai bine pe acolo decât în alte zone ale țării schimbând primarul, dar iată că sunt doar vorbe și cam atât, din păcate!”

Caius: ” Domnule Dan Negru, aveți respectul și aprecierea mea! Timișoara, orașul meu natal, nu mai are un stadion funcțional, nu mai are echipă de fotbal în primul eșalon. Timișoara nu mai are Grădină Zoologică. Clădirile multor școli desființate (Liceu Agricol, Liceul CFR ) au rămas în paragină. Oare ,,cineva” intenționează (mai devreme sau mai târziu) să intre în posesia acestor spații??!”

