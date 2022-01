Autoliv își extinde capacitatea de producție la Fabrica de Textile din Lugoj

Înființată în 2007, Fabrica de Textile din Lugoj a Autoliv România își va extinde capacitatea de producție prin implementarea unor noi procese și automatizarea celor deja existente.

În prezent, compania produce în România peste 20 milioane airbag-uri anual, la Lugoj și la Reșița, având peste 3400 de angajați implicați în procesele de siliconare, tăiere și asamblare a acestor sisteme de siguranță auto. Fabrica din Lugoj are o suprafață de peste 25.000 mp și peste 2500 de angajați. Anul 2021 a fost unul de referință, odată cu aprobarea unei investiții de peste 165 milioane lei – una dintre cele mai mari investiții ale grupului în lume.

Suma este destinată construcției unei noi hale de producție, cu o suprafață de peste 15.000 mp, unde vor fi instalate echipamente noi, pentru a produce materia primă din care se confecționează airbag-ul – utilaje de urzire, de războaie de țesut, utilaje de spălare și siliconare a materialului textil. O parte din această sumă (51 milioane lei) este obținută ca ajutor de stat, acordat în baza schemei reglementată prin H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Prin extinderea capacității de producție, Autoliv va crea peste 300 de noi locuri de muncă, atât în zona direct productivă (operatori automatizare, șefi de schimb, operatori calitate etc), cât și în cea a specialiștilor și experților în domenii precum automatizare, mentenanță, calitate, proces, logistică, financiar etc.

În paralel cu noile tehnologii, și procesele tradiționale de producție vor continua să fie îmbunătățite prin automatizare și digitalizare, astfel încât să poată integra conceptele de Industrializare 4.0 și să se alinieze noilor nevoi de pe piața automotive, revoluționând astfel modul tradițional de fabricare a airbag-ului.

Autoliv este liderul mondial în sisteme de siguranță auto, iar prin intermediul subsidiarelor sale dezvoltă şi produce sisteme de siguranţă auto pentru cei mai mari producători din industria automotive. Autoliv are peste 68.000 de angajaţi în 27 de ţări şi o cotă de piaţă de 42% la nivel global. În plus, compania are 14 centre tehnice în nouă ţări din întreaga lume. În România, Autoliv este prezentă din 1997, având peste 9300 de angajaţi în locațiile sale din Brașov, Sf. Gheorghe, Onești, Rovinari, Reșița și Lugoj. În fiecare an, produsele Autoliv salvează peste 30.000 de vieţi şi contribuie la evitarea a sute de mii de accidente grave.

Comentarii

comentarii