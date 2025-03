Autorii Andrei Kurkov și Radu Vancu, în dialog la Universitatea de Vest din Timișoara: „Poate literatura să salveze o țară?”

În data de 19 martie 2025, de la ora 18:00, Universitatea de Vest din Timișoara organizează un nou dialog în cadrul seriei „Idei care schimbă lumea”. Evenimentul, intitulat „Can Literature Save a Country? The Uses of Literature in Dark Times”, îi aduce în amfiteatrul A01 pe doi dintre cei mai importanți autori contemporani: Andrei Kurkov și Radu Vancu.

Tema centrală a acestui dialog este una de profundă relevanță: rolul literaturii în perioade de criză și incertitudine. Într-o lume marcată de conflicte, schimbări sociale și provocări economice, literatura nu este doar o formă de artă, ci și un instrument esențial de înțelegere, reflecție și rezistență. Prin această conversație, cei doi autori vor analiza felul în care aceasta poate influența opinia publică și poate oferi repere morale și emoționale în momente critice ale istoriei.

Invitați de marcă și perspective unice

Andrei Kurkov, unul dintre cei mai apreciați scriitori ucraineni ai momentului, este cunoscut pentru operele sale captivante, care combină realismul social cu o notă subtilă de satiră și umor. Autor a optsprezece romane și a șapte cărți pentru copii, Andrei Kurkov este o voce importantă în peisajul literar internațional, fiind recunoscut pentru analiza lucidă a societății ucrainene și a impactului conflictelor geopolitice asupra culturii și identității naționale.

Radu Vancu, poet, prozator, eseist și traducător român, este o figură marcantă a literaturii contemporane din România. Prin activitatea sa, Radu Vancu a contribuit la promovarea literaturii ca spațiu de rezistență și dialog, oferind perspective profunde asupra relației dintre scriitură și realitatea socio-politică. În cadrul evenimentului, acesta va ghida discuția și va facilita o dezbatere vie.

Un dialog deschis comunității

Evenimentul se va desfășura în limba engleză și este deschis tuturor celor interesați de literatură, societate și rolul culturii în modelarea viitorului. Indiferent dacă sunt cititori pasionați, studenți, profesori sau profesioniști din diverse domenii, participanții vor avea ocazia să descopere perspective inedite asupra modului în care literatura poate deveni un catalizator al schimbării și al rezilienței sociale.

Pentru a participa la eveniment, este necesară înscrierea prealabilă prin formularul disponibil aici: https://forms.gle/jscCCj8uXw8YTXU57.

Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor UVT: Kiss FM și UVT Media Hub.

Comentarii

comentarii