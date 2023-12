Autospeciala de pompieri de la Sânandrei, pe post de sanie pentru Moș Crăciun

O mașină de pompieri a cutreierat astăzi localitățile Covaci, Carani și Sânandrei, iar pompierii voluntari au oferit cadouri copiilor. Inițiativa aparține omului de afaceri Liviu Gherman, patronul restaurantului și academiei de fotbal Biarena din Sânandrei. Au fost pregătite aproximativ 400 de pachete pentru copiii.

”Ne-am întrebat cum putem să facem o bucurie celor din jurul nostru, pentru copii. Fericirea lor nu este pachetul, ci faptul că vine Moșul. E o bucurie pentru ei să vadă mașina de pompieri. Am făcut aproximativ 400 de pachete și avem vreo 30 de platouri de mâncare pentru oamenii cu handicap. Un pachet conține un suc, mere, portocale, napolitane, ciocolată, pufuleți și alte bunătăți. Am început la Covaci, apoi am ajuns la IAS Sânandrei, iar de acolo am plecat la Carani. Încheiem în seara asta, la Sânandrei. Fiecare vrea să facă poze cu noi, sperăm să terminăm acțiunea până la ora zece seara”, a declarat Liviu Gherman.

Biarena Sânandrei deține două autospeciale de stingere, care au fost cumpărate din Germania.

”Avem un grup privat de pompieri, suntem autorizați ISU. Am achiziționat două autospeciale, le folosim la stingerea incendiilor în jurul comunei noastre. Dacă este un incendiu, cei de la 112 ne anunță mai întâi pe noi, pentru a putea interveni cât se poate de repede. Suntem 25 de oameni, toți au cursuri de pompieri și încercăm să ajutăm comunitatea. E prima oară când folosim o mașină de pompieri într-o acțiune de Crăciun. Dar cred că se va mai întâmpla, pentru cei mici sunt bucuroși”, a mai spus Liviu Gherman.

Comentarii

comentarii