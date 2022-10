Avere impresionată, dintr-un salariu de bugetar! Arhitectul șef al comunei Giroc are proprietăți imobiliare de peste 6 milioane de euro

Avere impresionată, dintr-un salariu de bugetar! Arhitectul șef al comunei Giroc are...

Procurorii DNA Timisoara nu par interesati de proprietatile de milioane de euro ale arhitectului sef al comunei Giroc, Florin Roman, chiar daca acesta este cercetat intr-un dosar de coruptie in care prejudiciul adus bugetului de stat poate atinge cifre uriase.

In acest context, se pune intrebarea legitima: il lasa DNA Timisoara pe arhitectul Florin Roman sa-si vanda averea in legatura cu care exista suspiciuni ca a fost cladita prin spagi de milioane? De ce nu se procedeaza la notificarea Cartii Funciare, pentru a se interzice instrainarea bunurilor din care statul isi poate recupera eventualul prejudiciu?

Arhitectul sef al comunei timisene Giroc, Florin Roman, i-ar face cu siguranta invidiosi pe multi proprietari de terenuri si imobile, din cauza numarului de proprietati, dar mai ales a valorii uriase a acestora. Proprietati care apartin, nota bene, unui slujbas al statului, dar care este acuzat ca si-a transformat postul de functionar public intr-unul de patron al unei afaceri de milioane de euro. La propriu.

Acest lucru poate fi observat printr-o simpla trecere in revista a terenurilor si imobilelor care sunt detinute de aceasta adevarata caracatita formata din firmele conduse din umbra de arhitectul Roman si din rudele acestuia.

O parte din aceste proprietati ajung la un total de 6.000.000 de euro, o suma uriasa chiar si pentru un prosper om de afaceri, ca sa nu mai vorbim despre un obisnuit functionar public, care si-a declarat in acte un salariu de sub 4.000 de lei.

Si care, zice gura targului de langa Timisoara, se mai si lauda ca niciodata nu va fi retinut de DNA. Poate, cel mult, un control judiciar, acolo, ”de ochii opiniei publice”. Interesant este ca, intr-adevar, procurorii anticoruptie din Timisoara nu au luat pana acum o masura preventiva fata de Florin Octavian Roman, desi in cauze similare s-a dispus retinerea si formularea unei propuneri de arestare.

Cat despre DNA Timisoara, presa locala a scris despre existenta in cadrul structurii teritoriale a Directiei Nationale Anticoruptie a ”doua grupari care, de ani de zile, asa cum stiu toti initiatii sistemului public, se sfasie pana la os, cu fiecare ocazie, in functie de mizele partidei” – dupa cum sustine Vocea Timisului. Extrem de grave, acuzatiile nu au primit nicio replica din partea DNA Timisoara.

Documentele oficiale arata ca arhitectul comunei Giroc are pe numele sau mai multe terenuri si imobile. Este vorba despre:

– un teren de 8.000 mp in Socolari (judetul Caras Severin)

– un imobil in Timisoara, la parterul unui bloc de pe Strada Lipovei

– un alt teren de 500 mp in Drobeta Turnu Severin

– un teren de 8.000 mp plus un imobil in Drobeta Turnu Severin

– un teren de 3.000 mp in Baile Herculane

Cele mai multe proprietati au fost sau sunt inregistrate pe numele tatalui si al mamei arhitectului de Giroc, Ion si Olga Roman, doi respectabili pensionari. Acestia au fost sau sunt, in acte, proprietarii urmatoarelor terenuri si imobile:

– un imobil si suprafata de teren aferenta (860 mp) in Giroc – radiate in 2016;

– un imobil si suprafata de teren aferenta (801 mp) in Giroc;

– un imobil si suprafata de teren aferenta (381 mp) in Giroc – radiate in 2018;

– un imobil si suprafata de teren aferenta (860 mp) in Giroc;

– un imobil si suprafata de teren aferenta (765 mp) in Giroc – radiate in 2018;

– un teren de 542 mp in Svinita (judetul Mehedinti);

– un imobil si suprafata de teren aferenta (2722 mp) in Svinita (judetul Mehedinti);

– imobile si terenul aferent (3438 mp) in Giroc (casa in care locuiesc atat parintii arhitectului, cat si familia lui Florin Roman) – radiate in iulie 2022;

– imobile de 829 mp in Giroc;

– imobil de 965 mp in Giroc – radiat in 2015;

– imobil si suprafata de teren aferenta (775 mp), in Timisoara;

– imobil si suprafata de teren aferenta (473 mp), in Timisoara, pe strada Snagov – in acest imobil au avut sau isi au sediul societatile Vertikal Project SRL, Arh Elit SRL si KF Concept SRL (strans legate de arhitectul Florin Roman).

O serie de alte proprietati sunt inregistrate pe numele lui Cristian Constantin Roman, fratele arhitectului de Giroc:

– un imobil si terenul aferent (559 mp) in Giroc;

– un teren in Giroc;

– imobile in Giroc (860 mp);

– un imobil intr-o cladire istorica din Timisoara, strada Nicu Filipescu;

– un teren de 1193 mp in Giroc;

– o casa si terenul aferent (829 mp) in Giroc;

– un imobil si terenul aferent (856 mp) in Timisoara;

– un imobil si terenul aferent (908 mp) in Giroc;

De asemenea, un apartament de doua camere si dependinte, plus 324 mp de teren in folosinta, in Timisoara, sunt inregistrate pe numele lui Cristian Constantin Roman, Corina Mihaela Roman, Claudia Roberta Roman si al arhitectului Florin Octavian Roman.

O avere frumoasa, de care este legata si recenta actiune deschisa de Florin Roman la Judecatoria Timisoara, prin care acesta solicita autorizare de tutela. Probabil o incercare de dobandi, legal, posibilitatea de a instraina proprietati pe care le-a dobandit alaturi de sotia sa, care a decedat.

