Averea unui fost vameș de la Moravița, ”albită” de Curtea de Apel Timișoara în contradicție cu Înalta Curte de Casație și Justiție

Averea ilicita de aproape 350.000 de lei a unui lui Petruta Marius Horatiu, fost vames de la Biroul Vamal Moravita, asa cum a fost calculata de catre inspectorii Agentiei Nationale de Integritate, a devenit un adevarat mar al discordiei intre Curtea de Apel Timisoara si Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Judecatorii banateni sustin ca toata averea vamesului este cat se poate de legala, intrucat acesta – in perioada controlata de ANI – a primit nenumarate donatii si daruri.

Magistratii de la Inalta Curte insa, nu se lasa pacaliti si, dupa ce caseaza solutiile de la Timisoara, trimit cauza spre rejudecare. Se intampla, deja, pentru a doua oara.

Controlorul vamal care a reusit sa convinga Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Timisoara ca suma de 341.651,29 lei – diferenta intre averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor – a fost obtinuta pe cai cat se poate de cinstite este Petruta Marius Horatiu, care a contestat in instanta raportul ANI.

Intr-o prima faza, prin sentinta civile nr. 95/08.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal, a castigat procesul impotriva ANI, insa Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul reclamantei, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Curtea de Apel Timisoara a rejudecat si, in februarie 2017, a respins din nou actiunea formulata de reclamanta Agentia Nationala de Integritate.

Potrivit motivarii, „membrii Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Timisoara au administrat probe testimoniale si expertize tehnice in specialitatea constructii si contabile, din care a rezultat in esenta ca in perioada supusa controlului persoana cercetata si sotia acestuia au dobandit mai multe donatii si daruri care trebuie luate in considerare in stabilirea diferentelor constatate de ANI in averea persoanei cercetate”.

ANI a atacat din nou solutia, iar procesul a ajuns inca o data la Inalta Curte de Casatie si Justitie, instanta care, in urma cu cateva zile, la termenul din 11 mai 2021, a decis sa retrimita dosarul la Timisoara.

“Admite recursul declarat de reclamanta Agentia Nationala de Integritate impotriva sentintei civile nr. 57 din data de 14 februarie 2017 a Curtii de Apel Timisoara – Sectia de contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Definitiva. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei”.

Urmeaza ca judecatorii banateni sa reevalueze probele ANI si sa schimbe verdictul sau, macar, daca vor lua pentru a treia oara aceeasi hotarare, sa incerce sa explice mai convingator modul in care fostul vames Petruta Marius Horatiu a “facut rost” de cei aproape 350.000 de lei.

