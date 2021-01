Averile primarului și viceprimarilor municipiului Timișoara. Dominic Fritz are acțiuni la Samsung, Siemens, Telekom și Netflix, dar și datorii din campania electorală

Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz (USR), are, conform declarației de avere, acțiuni la companii precum Netflix, Samsung, Siemens sau Telekom, un apartament în Timișoara, dar și împrumuturi contractate pentru campania electorală.

Potrivit declarației de avere postate pe site-ul Primăriei Timișoara, Dominic Fritz are un apartament de 63 de metri pătrați în Timișoara, cu un teren aferent de 50 de metri pătrați, ambele achiziționate în anul 2015. El are, de asemenea, mai multe conturi deschise la bănci din Germania și din România, în care a adunat aproximativ 19.000 de euro și 1.000 de lei, scrie News.ro.

De asemenea, primarul Fritz este acționar la mai multe companii, printre care Netflix, Samsung, Siemens sau Telekom. În total, valoarea acțiunilor deținute la cele 11 firme se ridică la aproape 33.000 de euro. Dominic Fritz are însă și datorii. În declarația de avere a precizat că are trei împrumuturi făcute în anul 2020 și scadente în 2021, toate luate pentru campania electorală, și care însumează 87.000 de lei.

În 2019, între ianuarie și septembrie, primarul Dominic Fritz a câștigat 41.705 euro, pe când lucra în administrația prezindențială din Germania. De asemenea, acesta a obținut aproape 9.000 de lei din închirierea apartamentului.

Și viceprimarii municipiului Timișoara și-au depus declarațiile de avere. Astfel, viceprimarul USR PLUS Ruben Lațcău este cel mai puțin avut dintre conducătorii primăriei. Tot ce apare în declarația lui de avere este pe numele soției. Mai exact, este vorba de două apartamente, unul cumpărat în 2015 și unul primit prin donație în 2010 de soția sa, dar și de un autoturism marca Mercedes Benz din 2019, cumpărat tot de soție. Viceprimarul are un depozit deschis anul trecut, de 21.000 de euro. Acesta a câștigat, în anul 2019, ca angajat al companiei Continental Automotive, 97.000 de lei, în timp ce soția sa a adus acasă 34.000 de lei, salarii de la cele două firme la care este angajată. De asemenea, soția lui viceprimarului Lațcău a obținut premii și o bursă, în valoare de peste 16.000 de lei.

În schimb, cel de-al doilea viceprimar Cosmin Tabăra – PNL (fiul fostului ministru al Agriculturii Valeriu Tabără și soțul fostei gimnaste Simona Amânar) deține 5 terenuri intravilane și un garaj, are în Timișoara un teren de 723 mp, în Dumbrăvița un teren de 736 mp și 3 terenuri la Râu de Mori, în județul Hunedoara, însumând 3.176 mp. Garajul are 18 mp și se află în Timișoara, pe Calea Aradului. Toate acestea sunt obținute cu ani în urmă și sunt deținute împreună cu soția. Tabără are o casă în Timișoara, din 2002, și două apartamente, unul în Timișoara și unul în Constanța, dar și o casă de vacanță la Râu de Mori, în județul Hunedoara, de 200 mp, tot împreună cu soția. Viceprimarul Cosmin Tabără are un autoturism Toyota Corola din 2018, un Ford Ka din 2000 – donație din partea Comitetului Olimpic Român pentru soție, un Renault Megane din 2000, o autoutilitară Toyota din 2011 și o remorcă auto, dar și o motocicletă. Familia lui Cosmin Tabără are ceasuri și bijuterii de aproximativ 6.000 de euro, dar și arme de vânătoare de 7.100 euro, dobândite de-a lungul a 8 ani.

În bănci, familia Tabără are 12 conturi care însumează aproape 300.000 de lei incluzând conturi curente, depozite, fonduri de investiții și renta viageră a soției în calitate de medaliată olimpică. De asemenea, în conturi familia mai are aproape 40.000 de euro. Cosmin Tabără a contractat și un credit în 2008, care este scadent în 2031, în valoare de 96.000 de euro. La capitolul ”Venituri”, viceprimarul a trecut suma de 8.648 de lei, remunerație încă restantă ca asistent universitar la Universitatea de Științe Agricole din Timișoara, și 48.000 de lei din servicii juridice la Cabinetul individual de avocatură. Soția, Simona Amânar Tabără, a obținut 52.505 lei din activitatea de lector la Universitatea de Vest Timișoara și alti 200.400 lei de la Ministerul Tineretului și Sportului ca sportiv medaliat olimpic. Sunt menționate în declarația de avere și alocațiile celor 3 copii, în valoare totală de 4.806 lei.

