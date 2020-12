Băiețelul de câteva luni al familiei de traci care în urmă cu două luni făcea scandal la graniță, forțând intrarea în țară, a murit la Timișoara

Ancheta a politiei dupa moartea baietelului de cateva luni. Fiul cel mic al familiei de traci care in urma cu doua luni forta intrarea in tara, a murit la Timisoara

Politistii din Timis au demarat o ancheta care sa stabileasca imprejurarile in care un baietel de doar cateva luni a murit la un spital din Timisoara.

Copilul a fost preluat de un elicopter de la Faget si dus de urgenta la spitalul Louis Turcanu din Timisoara. In ciuda eforturilor facute de medici, baietelul a murit. Imediat dupa declararea decesului, tatal copilului a fost ridicat de politisti dupa ce a devenit recalcitrant si s-a legitimat cu niste hartii. Barbatul a fost dus la o sectie de politie din Timisoara unde a fost amprentat si supus unor verificari care sa ii ateste identitatea reala. Mai multe surse au declarat pentru Lugoj Info.ro ca baietelul decedat este fiul familiei de traci care la inceputul lunii noiembrie a fortat intrarea in tara pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac 2. Atunci, politistii maghiari au fost nevoiti sa foloseasca forta pentru ca doi adulti au refuzat sa le prezinte documentele si s-au baricadat in masina. In autoturism au fost identificate cinci persoane, doi adulti si trei minori, care aveau domiciliul in localitatea Marnicu Mic, comuna Fardea si care sustineau ca vin din Danemarca. Cel mai mic din familie nu avea nici un act de identitate si nu figura ca inregistrat in evidentele de stare civila din Romania sau Danemarca. Politistii asteapta verdictul medicilor legisti existand suspiciunea ca micutul era bolnav de cateva zile iar parintii au refuzat sa ceara ajutorul medicilor. Autopsia va lamuri imprejurarile exacte in care a survenit decesul. Directia pentru Protectia Copilului Timis ar putea incepe la randul ei o ancheta cu privire la modul in care parintii au grija de copii. De la sosirea in Romania, familia a refuzat orice ajutor venit din partea autoritatilor.

Sursa: lugojinfo.ro

