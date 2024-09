Balul Speranței Timișoara – un sfert de veac de implicare în acțiuni caritabile

AFAR – Asociația Femeilor Antreprenor din România – inițiatoarea balurilor de caritate în Timișoara, președinte fondator eurodeputatul, Maria Grapini, organizează și în acest an Balul Speranței, aflat la a 25-a ediție.

“Vă invităm să fiți alături de echipa AFAR, în data de 13 septembrie, de la ora 19.00, la Venue Ballroom, la evenimentul care marchează un sfert de veac de implicare în acțiuni caritabile.

Contribuția participării de 600 lei/persoana ne va ajuta la continuarea proiectului Centrul pentru Persoane Vârstnice de la Giroc, care se află la faza de finisaje interioare.

Fiind eveniment aniversar vă așteptăm cu surprize, fără însă a renunța la părțile tradiționale din desfășurător, cu care v-am obișnuit deja. Vă așteptăm cu drag și nerăbdare”, este mesajul doamnelor de la AFAR.

De 25 de ani, are loc “Balul Speranței” acțiune caritabilă premiată la “Gala Oameni pentru Oameni”, cu ajutorul căruia AFAR adună la un loc oameni generoși, altruiști, care înțeleg să ajute.

Scopul balului este de a dona sumele strânse proiectului în derulare, Centrul pentru persoane în vârstă din Giroc.

Cum a început totul în urmă cu 26 de ani?

Grapini a explicat: “Noi suntem femei de afaceri și am decis să organizăm o dată pe an un mare eveniment caritabil. Ne-am gândit cum să-l numim și am tras concluzia că ceea ce le lipsea românilor în acea perioadă era speranța. Așa l-am numit Balul Speranței. Foarte importantă este faptul că a fost primul bal caritabil pe care l-am organizat, iar după noi au apărut multe altele.

Întotdeauna la bal ne-am ales un proiect pe care sa-l finanțăm. Ce vom face cu acei bani. Nu mi-a imaginat eu ca președinte fondator și colegele mele că Balul Speranței va rezista atât de mult, un sfert de secol, să îl susținem an de an.

În afară de pandemie într-un an nu a fost ținut, dar iată că a rezistat un sfert de secol. Asta cred că ține de perseverență și de dorința de a face ceva bun pentru comunitate.

Mulțumesc echipei AFAR. Mulțumesc celor care au participat în acesti 25 de ani. Mulțumesc celor care au confirmat prezența la ediția 25 și mulțumesc celor care, deși nu pot fi prezenți, au donat pentru proiect”.

