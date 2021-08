Banii unei primării, peste 500.000 de lei, dați amantei primarului

Fostul primar al Zărandului a fost trimis din nou în judecată pentru abuz în serviciu, după ce a plătit facturi către o firmă care nu a făcut… nimic.

Florin Ion Moţ, fostul primar al comunei Zărand, trage ponoasele unei vieţi şi activităţi îndoielnice pe care a avut-o în fruntea comunei respective. Aflat în închisoare, condamnat într-un dosar care vizează abuzul în serviciu, Moţ este, din nou, parte într-un proces în care are calitatea de inculpat, fiind acuzat de abuz în serviciu în formă continuată. De această dată, alături de el, mai are aceeaşi calitate şi Sorin Dehelean, fost contabil al comunei, condamnat şi el la închisoare cu suspendare în dosarul în care Moţ a fost trimis după gratii, trimis în judecată tot pentru abuz în serviciu în formă continuată. Totodată, calitatea de inculpat o are şi Daniela Halic, administratorul unei firme, trimisă în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată. Parte în acest dosar o are şi firma Radura Collina, cea la care Halic este administrator, societatea fiind acuzată tot de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, cei care au instrumentat acest dosar, spun că Moţ, în calitate de primar, ar fi dispus plata a 11 facturi false emise de către firma Radura Collina, valoarea totală a plăţilor fiind de nu mai puţin de 502.000 de lei.

Multe dintre facturi nu erau numerotate, altele nici măcar nu erau datate.

Dar cum s-a ajuns la această situaţie? Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, Daniela Halic ar fi fost amanta fostului primar din Zărand. Şi cam atât ar fi fost tot. Din calitatea pe care a avut-o în viaţa lui Florin Ion Moţ, Halic, prin firma ei, a încasat peste 500.000 de lei în doi ani de zile, fără să efectueze vreun serviciu. Cel puţin, nu pentru comuna Zărand. Şi nu o spunem noi, ci o spun poliţiştii şi procurorii care au anchetat acest caz.

În rechizitoriul trimis de Parchet către Judecătoria Chişineu Criş se arată faptul că “din probatoriul administrat în cauză, rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil că SC Radura Collina SRL, reprezentată prin administrator Halic Daniela Mărioara, nu a efectuat lucrări la drumurile din Zărand în cursul anilor 2014-2015, iar facturile emise de societatea comercială şi transmise Primăriei Zărand pentru decontare vizează lucrări fictive, plăţile efectuate de Moţ Ion Florin şi Dehelean Sorin Gheorghe, primar, respectiv contabil al unităţii administrativ teritoriale, pentru lucrări care în realitate nu s-au executat, constituind plăţi nelegale”.

Mai mult decât atât, “expertiza, în baza înscrisurilor existente la dosarul penal al cauzei, nu a putut identifica natura lucrărilor efectiv efectuate de către societatea Radura Collina SRL, în perioada anilor 2014-2015 pentru beneficiarul UAT Zărand. Conform facturilor existente la dosarul penal al cauzei, societatea Radura Collina a facturat către UAT comuna Zărand, <Prestări servicii conform contractului>. Expertiza nu a identificat la dosarul penal al cauzei oferte de preţ, contracte încheiate între părţi, devize de lucrări şi procese-verbale de recepţie, din care să reiasă natura lucrărilor efectuate”. Sursa: aradon.ro

Practic, spun anchetatorii, fără măcar a avea un contract semnat, fără să fi fost efectuate lucrări de niciun fel, firma condusă de Daniela Halic a încasat 502.000 de lei de la Primăria Zărand, în baza semnăturilor lui Moţ şi Dehelean.

Ce solicită Parchetul?

Potrivit rechizitoriului, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş solicită condamnarea tuturor inculpaţilor din dosar la pedepse pe care instanţa le va aprecia drept legale. Dar solicitările anchetatorilor nu se referă doar la pedepse. În rechizitoriu se mai solicită şi anularea tuturor celor 11 facturi false. Şi, pentru ca UAT Zărand să îşi recupereze prejudiciul, procurorii solicită instanţei instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi a sumelor de bani aparţinând inculpaţilor Moţ Ion Florin, Dehelean Sorin Gheorghe, Halic Daniela Mărioara şi SC Radura Collina SRL.

sursa: aradon.ro

