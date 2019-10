Bărbat de 40 de ani, omorât de o creangă, în timp ce tăia lemne în pădure

Un barbat de 40 de ani din Gavojdia a murit vineri intr-un cumplit accident de munca, intr-o padure din Caras Severin. Barbatul, drujbist, lucra in padure pe raza localitatii Stinapari. IPJ Caras Severin anunta ca omul a murit pe loc dupa ce a fost lovit de o creanga.

”Politia orasului Moldova Noua a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost lovit în zona capului de o creanga, pe un drum forestier din apropierea satului Stinapari si este posibil sa fie decedat. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca barbatul ar fi desfasurat activitati de exploatare forestiera, împreuna cu alte persoane, fiind angajat ca drujbist la o societate comerciala care exploata material lemnos în zona respectiva. Barbatul în cauza a fost lovit accidental de creanga unui copac pe care îl taiase, în urma accidentului acesta decedand”, au precizat reprezentantii IPJ Caras-Severin pentru Lugoj Info.ro.

Cadavrul barbatului a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuarii necropsiei. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate în munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate în munca, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Moldova Noua.

Sursa:lugojinfo.ro

