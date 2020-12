Bărbat găsit spânzurat în propriul apartament, într-un oraș din Timiș

Un barbat de 50 de ani din Lugoj a fost gasit mort in locuinta lui, vineri dimineata.

Nenorocirea s-a petrecut in cartierul Micro 1. Cunoscutii sustin ca barbatul locuia impreuna cu concubina si in ultima perioada a amenintat de mai multe ori ca isi pune capat zilelor. Se pare ca barbatul a inceput sa consume in exces si alcool spunandu-le prietenilor ca se simte marginalizat de familie.

Politistii au demarat o cercetare care a confirmat faptul ca este vorba de o sinucidere. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga. Oamenii legii incearca acum sa afle ce l-a determinat mai exact pe barbat sa isi puna capat zilelor.

Sursa: lugojinfo.ro

