Bărbat înecat luni seara în râul Timiș

Un barbat in varsta de 53 de ani s-a inecat luni seara in raul Timis.

Martorii sustin ca omul a intrat in apa si la un moment dat a disparut. Cei care erau langa el au intrat in rau dupa el si l-au adus la mal. Cei care l-au cunoscut sustin ca omul era bolnav si nu este exclus ca sa i se fi facut rau cand a intrat in apa. Din nefericire manevrele de resuscitare facute de medici nu au avut nici un rezultat.

”În cursul acestei seri, 4 iulie a.c., în jurul orei 20:50, politistii Municipiul Lugoj au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca în raul Timis, în zona Insulei Cotul Mic, s-ar fi înecat o persoana. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, din apele raului Timis fiind scos, din nefericire, trupul neînsufletit al unui barbat de 53 de ani. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de “ucidere din culpa “, cercetarile fiind continuate în vederea stabilirii cauzelor si conditiilor producerii incidentului”, au anuntat oamenii legii, conform lugojinfo.ro.

