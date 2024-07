Bărbat reținut de polițiștii locali după ce a sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice dintr-un magazin din zona Complexului Studențesc

Polițiștii locali, aflați în patrulare ieri, în jurul orei 16.00, în zona Complexului Studențesc, au observat în fața magazinului Profi de pe Strada Daliei, un grup de oameni care se agitau și le-au solicitat sprijinul. Șeful de magazin le-a comunicat polițiștilor locali că un bărbat a sustras câteva sticle cu băuturi alcoolice și a fugit printre blocuri. Polițiștii locali au trecut imediat la urmărirea acestuia și, după mai multe minute de căutări pe străduțele din zonă, au identificat o persoană care corespundea semnalmentelor transmise. Cel în cauză a fost încătușat și dus la magazin, unde a fost recunoscut de reprezentantul și de angajații societății, care au declarat că și cu o zi înainte a mai fost surprins de camere sustrăgând bunuri de pe rafturi. Bărbatul are 39 de ani și are domiciliul în orașul Buziaș. Cel în cauză a fost predat polițiștilor de la Secția 2 pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

