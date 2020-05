Bărbatul care a jefuit o farmacie Help Net din Timișoara s-a predat

Barbatul care, in urma cu trei zile, a jefuit o farmacie Help Net din Timisoara, a scurtat investigatia declansata de politisti in acest caz si, presat de urmaritori, a decis sa se predea.

Azi-noapte, a sunat de trei ori la 112 si a anuntat locatia unde se afla, invitandu-i pe oamenii legii sa vina, sa-i puna catusele.

Desi talharul a evitat sa-si expuna fata la camerele de luat vederi, dupa cum se poate vedea pe imaginile surprinse in farmacie, este posibil ca politistii sa-l fi recunoscut si urma sa-l captureze.

Un echipaj de la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara s-a deplasat, urgent, in locul indicat de autorul jafului si au ridicat un barbat in varsta de 31 de ani, care si-a recunoscut fapta.

In momentul in care a fost saltat de politisti, individul era sub influenta drogurilor, stare care poate explica, oarecum, decizia de a se abandona in mainile politistilor.

In cazul in care se confirma ca este vorba chiar de autorul jafului si nu vreo “sageata” care a luat asupra sa fapta, acesta va fi retinut sub acuzatia de talharie si urmeaza sa fie prezentat judecatorului cu propunere de arestare preventiva.

In urma atacului dat la farmacie, individul a disparut cu cateva cutii de Regenon si banii din casa, circa 2.000 de lei.

