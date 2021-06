Bărbatul din Traian Vuia, cercetat pentru că și-ar fi amenințat cu arma vecinul italian, spune că, de fapt, el a fost cel amenințat

Polițiștii Secției 10 Rurală Făget au efectuat, marți, două percheziţii domiciliare pe raza comunei Traian Vuia, la un bărbat în vârstă de 29 de ani, cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Bărbatul a fost reclamat de vecinul italian că l-ar fi amenințat cu un pistol. În urma percheziţiilor efectuate, polițiștii au anunțat că au ridicat în vederea continuării cercetărilor o armă artizanală, un pistol cu gaz de calibru 50 mm, 36 de butelii cu gaz, 9 bucăţi de proiectil din metal învelit în silicon, 29 de bucăţi de proiectil din silicon cu 5 biluţe metalice, 60 de bucăţi de proiectil din silicon cu o biluţă metalică şi un încărcător cilindric cu 6 orificii de încărcare.

Andrei Cuth, bărbatul de 29 de ani din comuna Traian Vuia care este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, spune că nu deține niciun arsenal, iar pistol pe care el l-a predat poliției este un model „airsoft”, care se poate achiziționa de pe mai multe site-uri. În plus, acesta susține că nu și-a amenințat cu arma vecinul italian, pe care l-a prins pe terenul agricol pe care-l deține și care, de fapt, l-ar fi amenințat că trece cu utilajul agricol peste el.

„Eu nu trăiesc în vestul sălbatic. Totul s-a întâmplat pe un teren agricol privat, în afara localității. Eu am mers la mine la holdă, cu încă un băiat din sat și pe terenul meu privat l-am prins pe vecinul italian, care era cu discul (utilajul agricol –n.r.), și pe care l-am rugat frumos să părăsească holda. Nu l-am amenințat. El m-a amenințat că trece cu discul peste mine. După ce ne-am îndepărtat de el, undeva între 0-100 de metri, eu am tras un foc în aer cu un pistol airsoft, cu bile de cauciuc, iar el a declarat că l-am amenințat. Eu am folosit pistolul pe terenul meu, nu în spațiul public. Și nu a fost nicio amenințare, iar pistolul predat de mine este un pistol airsoft, care nu necesită port de armă și nicio autorizație și se poate achiziționa de pe mai multe site-uri. Iar arma artizanală găsită la percheziție nu o dețineam eu. A fost găsită la locuința părinților mei și este o armă de panoplie, nu una artizanală. E o armă veche, ruginită, care nu e funcțională, nu are trăgaci, arc și alte componente, pe care a deținut-o tatăl meu, care e mort”, ne-a declarat Andrei Cuth.

Comentarii

comentarii