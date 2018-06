Bărbatul găsit mort în mașina răsturnată la Visag a fost împușcat în cap

Politistii lugojeni au continuat pe parcursul intregii zile de joi audierile si cercetarile in dosarul deschis dupa ce un barbat a fost gasit mort pe fondul de vanatoare de la Visag.

Oamenii legii au ridicat si dus la audieri doi barbati care s-ar fi aflat in masina cu victima. Surse apropiate anchetei sustin ca cei doi barbati nu recunosc ca ar fi participat la braconaj si, mai mult decat atat, acestia spun ca au fost loviti intentionat cu masina si s-au rasturnat. Pentru ca si paznicul de vanatoare are varianta sa, cum ca indivizii incercau sa scape cand soferul a pierdut controlul masinii rasturnandu-se, anchetatorii afirma ca investigatia va fi una cat se poate de complexa si se va scoate pana la urma adevarul.

Cert este ca barbatii din Farliug nu prea pot spune clar ce cautau pe fondul de vanatoare, povestea ca se plimbau la lumina lunii nefiind una credibila. Va reamintim ca un barbat din localitatea carasana Farliug a murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce jeepul in care se afla s-a rasturnat. Barbatul nu a avut nicio sansa sa fie salvat, mai ales ca a fost abandonat de cele doua persoane care il insoteau. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj.

Medicii legisti au dat însă un verdict care a rasturnat ancheta politistilor lugojeni. Barbatul gasit decedat langa masina, in noaptea de miercuri spre joi, ar fi murit impuscat. In urma necropsiei s-a stabilit ca omul nu si-a pierdut viata in accident, ci din cauza unei plagi prin impuscare.

Oamenii legii fac eforturi sa afle ce s-a intamplat, insa declaratiile nu se leaga. Politistii analizeaza acum varianta ca barbatul sa se fi impuscat accidental cu o arma ce se afla in masina. Cei doi barbati care erau in autoturism nu recunosc nimic. Tot in urma cercetarilor a iesit la iveala faptul ca paznicul de vanatoare era un simplu pazitor la o ferma, care nu avea dreptul sa ii fugareasca pe barbatii aflati la braconaj. Ambele parti sustin in continuare ca s-au speriat unii de altii.

In urma mai multor perchezitii au fost ridicate arme, iar masina care s-a rasturnat a fost cercetata centimetru cu centimetru. Nu este exclus ca odata cu finalizarea audierilor sa existe si retineri. Oamenii legii au anuntat ca au fost luate mai multe probe care vor fi trimise la laborator. De asemenea, masina va fi supusa unor expertize.

Sursa: lugojinfo.ro

