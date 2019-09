Baroque||Urban 2019 a deschis porțile Timișoarei, sâmbătă seara, către arta contemporană

Cea de-a patra ediție a Baroque||Urban a deschis porțile Timișoarei către arta contemporană, sâmbătă 31 august, de la ora 20.00, la D’arc pe mal, când a adus și primul eveniment artistic al proiectului, un performance – instalație – Lemonade Laser Party – realizat de artiștii Alex Halka și reVoltaire, produs de grupul artistic Kinema Ikon din Arad.

”Anul acesta ne-am gândit să ieșim din spațiul muzeal, să scoatem arta în stradă în mijlocul oamenilor. Vom avea evenimente și în spațiul muzeal, dar și în spații alternative, în spații publice. Prin evenimentele sale, META Spațiu dorește să consolideze și să sprijine dezvoltarea unui concept de galerie anti-gravitațională, deschisă experiențelor inovative în domeniul artei contemporane.

Acest prim vernisaj are loc pe malul canalului Bega.

Cea de-a patra ediție a proiectului de artă contemporană Baroque||Urban, principalul eveniment organizat de galeria META Spațiu, vine anul acesta cu un concept care va integra peste 20 de artiști participanţi și diverse locații din oraș, spații culturale, alternative sau publice, si se va desfășura pe parcursul a patru luni, pentru a sublima ideea de WORK IN PROCESS, care este și tema pusă în discuție anul acesta”, a explicat Mirela Vlăduți, directorul Meta Spațiu.

A doua zi, 1 septembrie, se va deschide și prima expoziție din cadrul proiectului, realizată de artista Alexandra Boaru, intitulată To grow my leaves, to bloom my flowers, tu harvest my fruits, ce se va desfășura la Aethernative (strada Mărășești nr. 14) și va fi vernisată printr-un performance realizat, de la ora 19:30.

Artiștii care fac parte din WORK IN PROCESS sunt: Anna Bantiuc, Josépha Blanchet, Alexandra Boaru, Dan Daniel, Vlaicu Golcea, Alex Halka, Robert Mathy, Sergiu Matiș, Andreea Medar, Silvia Moldovan, Mihai Păcurar, Cătălin Petrișor, reVoltaire, un eveniment special de poezie performativa cu scriitorul Robert Serban, precum și 10 artiști META residents.

Pe tot parcursul acestei ediții a Baroque||Urban 2019 vor avea loc workshop-uri, art talk-uri, tururi ghidate de expoziții, screening-uri.

Tema de anul acesta, WORK IN PROCESS, este un concept care integrează artiști și expresii artistice diverse, ce pune accentul pe procesul de creație și aducerea mai aproape de public a practicilor artistice contemporane.

Scopul evenimentului este de a crea un liant între comunitatea artistică și Timișoara, prin implicarea activă a locuitorilor orașului în actul de creație, fie prin participare directă, fie prin observarea proceselor desfășurate de artiști, pe perioada celor patru luni ale activităților: performance-uri, expoziții, intervenții în spațiul public, workshop-uri și art talkuri.

Un alt element cheie pentru o bună înțelegere a conceptului din acest an este legat de modul în care privim opera de artă, artistul și activitatea creativa in extenso, mod care nu este, de foarte multe ori, conectat la realitate, ci fiind constituit pe mituri ale artistului și prejudecăți privind procesul de creație.

Având posibilitatea de a asista activ la proces, privitorul este invitat să își regândească poziția în raport cu arta contemporană și cu modul în care artiștii văd transformările lumii de astăzi, să accepte cu o mai mare deschidere operele de artă contemporană în spațiul public, precum și reconsiderarea ansamblului estetic urban.

Punctul focal este concentrat pe un recurs la poezie, crearea unui cadru liber în care artiștii să își poată manifesta creața și originalitatea, nefiind constrânși de nicio presiune externă, organizatorii fiind cei care le vor pune la dispoziție cadrul propice pentru a-și pune în operă ideile.

Astfel, artiștii participanți se vor auto-curatoria sau vor putea să coopereze pentru a crea împreuna expoziții și evenimente artistice parte din proiect, tocmai pentru a lăsa loc fluidității și posibilităților multiple de expresie procesului artistic, neîngrădit de alegeri estetice curatoriale sau organizatorice.

De asemenea, va fi organizată și o rezidență, la care vor participa artiști din România și Moldova, în care procesul de creație va fi atent observat și documentat, tocmai pentru a releva unicitatea și intimitatea gesturilor artistice ce duc la crearea unei opere de artă.

Galeria META Spațiu dezvoltă proiecte de artă contemporană pentru a sprijini și promova artiști internaționali și din România, cu scopul de a oferi o perspectivă intensă asupra scenei artistice central-est-europene.

Expozițiile organizate de galeria META Spațiu se desfășoară în unele dintre cele mai prestigioase instituții de artă, spații publice sau alternative, în parteneriat cu muzee și galerii din Romania și Europa.

Cea de-a patra ediție a proiectului de artă contemporană Baroque||Urban este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, a Muzeului de Artă Timișoara și a Direcției Județene pentru Cultură din Timișoara și în parteneriat cu Kinema Ikon, Prospero, D’arc Timișoara, Aethernative Café, librăria La Două Bufnițe și Agape – Artă & Natură.

