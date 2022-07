Baschetul din Timișoara revine în cupele europene 

SCM OHMA Timişoara va juca în sezonul 2022-2023 în Alpe Adria Cup, competiţie înfiinţată în anul 2015 ce reuneşte anual echipe din zona centrală a Europei şi nu numai, precum Croaţia, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Austria.

Echipa a primit un wild-card din partea organizatorilor, confirmarea în acest sens venind astăzi.

Este pentru prima dată când o formaţie din ţara noastră va participa în Alpe Adria Cup.

În stagiunea precedentă au fost prezente la start 16 echipe din cinci ţări, iar trofeul Alpe Adria Cup a fost cucerit de gruparea slovacă Patriot Levice, care a trecut în ultimul act de formaţia cehă BK Pardubice, scor 82-63.

După completarea tabloului pentru sezonul următor, organizatorii Alpe Adria Cup au precizat că vor anunţa sistemul competiţional şi data în care va avea loc tragerea la sorţi pentru prima fază.

Declaraţia antrenorului principal Dragan Petricevic:

“După foarte mult timp, Timişoara revine în cupele europene! Mă bucură acest lucru şi mă bucură totodată că am găsit înţelegere în cadrul clubului SCM Timişoara şi la Primăria Municipiului Timişoara.

Era şi firesc să se întâmple acest lucru, pentru că Timişoara va fi capitală culturală europeană, iar participarea în Alpe Adria Cup vine împreună cu acest statut.

Nu doar Timişoara ca oraş va fi în centrul atenţiei în Europa, ci şi baschetul. Mă bucură faptul că noi, cei din secţia de baschet, vom reprezenta Timişoara în Europa!

Avem un istoric şi acest lucru a contat în primirea acestui wild-card din partea organizatorilor. Vom regăsi echipe din cel puţin patru sau cinci campionate ce provin din ţări care sunt mai mereu prezente la campionatele europene la nivel de naţionale, ceea ce înseamnă că Alpe Adria Cup este o competiţie puternică.

Aş dori să fim o prezenţă constantă în această competiţie.

Chiar dacă nu este sub aceeaşi denumire şi sub acelaşi cadru organizatoric, amintesc că am mai participat în trecut într-o competiţie asemănătoare.

Am ajuns de două ori la turneul Final Four, am fost vicecampioni şi medaliaţi cu bronz.

Acest lucru ne obligă să prezentăm cât se poate de bine Timişoara şi baschetul românesc în această competiţie care este mult mai puternică decât cea din trecut.

Vreau să mulţumesc Federaţiei Române de Baschet pentru sprijinul acordat, cred că a contat foarte mult şi organizarea foarte bună a meciului cu Luxemburg, unde s-a văzut clar că Timişoara, şi mă refer în primul rând la tineretul acestui oraş, iubeşte baschetul.

Sunt sigur că vom avea un număr de spectatori asemănător cu cel de la meciul cu Luxemburg.

Este încununarea eforturilor organizatorice pe care secţia de baschet din cadrul SCM Timişoara le-a făcut în ultimii ani şi acest lucru ne obligă la şi mai multă muncă.

La final vreau să exprim bucuria imensă că Timişoara şi comunitatea din acest oraş se vor bucura după mult timp de o competiţie europeană în inima acestui continent, exact unde este şi locul Timişoarei”.

