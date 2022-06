Bătălia Pe Bega Revine! – sâmbătă 18 iunie 2022

EcoStuff Romania va organiza pe malul Begăi, a șasea ediție “Make it! Race it! Recycle it!“, sâmbătă, 18 Iunie, începând cu ora 9. MRR2022 este un proiect realizat în parteneriat cu DS Smith Packaging Romania și Continental România, sponsorizat de Nokia, Litens Romania, Akwel Romania, ZF Group și Shopping City Timișoara, susținut de Adid și Retim.

Make It! Race it! Recycle it! este o eveniment sportiv neconvențional, organizat pentru a celebra Ziua Internațională a Mediului, care își propune să scoată participanții din zona de confort, provocându-i să recupereze materiale, să le reutilizeze, să le dea apoi spre reciclat și să protejeze mediul cu zâmbetul pe buze.

2 licee (Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand și Liceul Teoretic Nikolaus Lenau), 2 ONG-uri (Un Loc și Centrul local Licos Timișoara), un grup de studenți, 11 companii (Akwel Romania, DS Smith Packaging Romania, Litens România, Decathlon, ZF Group, Valeo, Draexlmaier, Hella Romania, EPS Romania, Nokia Networks, Coca-Cola HBC ) au spus “DA!” și vor concura pentru cele 7 trofee puse în joc de organizatori: Cea mai rapidă ambarcațiune, Cea mai faină temă, Saved by the bell, Popularitate, Premiul special EcoStuff, Titanic Award, People’s Choice Award și pentru cele 5 premii surpriză.

Vă așteaptă pe mal Testoasele Ninja, sirene, daci, pirați, hoți și politiști. Formula 1, Săgeata Albastră și Submarinul Verde sunt doar câteva dintre ambarcațiunile care vor încanta cu siguranță spectatorii prezenți la competiție. La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai Retim și ADID Timiș, cu informații despre cum se face corect colectarea selectivă a deșeurilor și de ce este important să ridicăm gradul de reciclare a deșeurilor în Timișoara și în județ.

Spectatorii vor putea admira ambarcațiunile Sâmbătă, 18 iunie, începând cu ora 9:00, pe malul Begăi, în zona Parcului Alpinet, în spatele Catedralei. Startul primei curse se va da la ora 10.00. Vom avea 8 curse, 4 la categoria Viteză și 4 la categoria Saved by the Bell. Ambarcațiunea care va parcurge distanța dată în cel mai scurt timp va câștiga titlul de “Cea mai rapidă ambarcațiune”. Premiile pentru “Cea mai faină temă”, “Premiul de Popularitate” și “Premiul special EcoStuff” precum și cele 5 premii surpriză vor fi decise de juriul competiției. Tot la ora 10.00, va începe votul online pentru premiul “People’s Choice”, pe pagina de Facebook EcoStuff Romania https://www.facebook.com/ecostuff.romania/ sau pe event-ul competiției https://www.facebook.com/events/440348907618672

După curse, fiecare echipaj își va demonta ambarcațiunea și va recupera sau va da spre reciclat deșeurile reciclabile din care a fost construită.

Make it! Race it! Recycle it! este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viața prietenos cu mediul. Conștientizarea importanței protecției mediului și implicit a colectării selective și a refolosirii/reciclării a stat la baza ideii de organizare a acestui eveniment.

„Gândit ca un exercițiu de educație ecologică alternativă, în care participanții învață să refolosească într-un mod care stimulează creativitatea și lucrul în echipă, proiectul te scoate puțin din zona de confort, încurajează gândirea laterală și stimulează creativitatea.” – EcoStuff Romania

