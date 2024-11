Baza de date a Primăriei Timișoara, spartă de hackeri, este folosită electoral de USR și Dominic Fritz

Mai mulți timișoreni ne-au semnalat că au fost sunați pe telefonul mobil de către persoane cu voce de femeie, care s-au prezentat ca sunând din partea partidului USR sau din partea lui Dominic Fritz, președinte al filialei Timiș a partidului. Mesajul era să meargă la vot și să voteze Elena Lasconi pentru președinte și lista Uniunii Salvați România la cele parlamentare.

USR, la Timișoara, a aplicat metoda propagandei prin telefon, considerată ilegală, dar nepedepsită, și la alegerile locale din iunie 2024.

Problema ridicată de două dintre persoanele care ne-au semnalat situația este de unde au cei de la USR numerele de telefonie mobilă ale cetățenilor.

Așa cum am arătat și în vară, Dominic Fritz și echipa s-au apucat de strâns date personale încă din anul 2023, sub diferite pretexte. Oamenii și-au lăsat adrese de email sau numere de telefon la evenimente organizate sub egida Capitalei Culturale Europene 2023, ca de exemplu la prezentările și dezbaterile publice de la Cinema Timiș, la Filarmonică sau la urcarea pe celebra schelă cu plante, din Piața Operei, pompos intitulată Pepiniera 1306.

Tot din iunie, ziarul nostru a semnalat că au fost sunați sau contactați pe email din partea USR sau în numele lui Dominic Fritz, persoane care nu au participat la astfel de manifestări și nu și-au dat numărul de telefon sau adresa de email la niciun eveniment.

Baze de date se pot cumpăra, de pe Dark Web, practica fiind interzisă prin lege în România și întrând sub incidența GDPR. Astfel, surse de la Serviciul de Evidență a Populației, din subordinea Primăriei Timișoara, ne-au dezvăluit că de aici au fost luate multe baze de date cu numere de telefon și adrese de email. O altă sursă, care este tot în ograda primăriei și are astfel de informații personale, este Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, păstorită tot de echipa primarului.

“Ieri seară am fost sunat de o domnișoară în numele lui Fritz, cu rugămintea să mă duc la vot și să votez cu Lasconi. Am întrebat-o de unde are numărul meu de telefon iar răspunsul m-a blocat: cică sunt în baza lor de date, figurez ca susținător USR la alegerile parlament eu etc… concluzia mea este că folosesc baza se date a Primăriei Timișoara, ceea ce mi se pare ilegal și imoral .. și da, m-au sunat și mi-au trimis email înainte de alegerile locale”, ne-a spus una dintre persoanele care au venit la redacție. Aceasta ne-a arătat mesaje email, mesaje sms primate, precum și numerele de telefon de pe care a fost apelat zilele trecute. Exact ca și la alegerile locale este vorba de numere pe care principalii operatori de telefonie le oferă spre închiriere pe perioadă determinată către firme care se ocupă cu telemarketing sau publicitate și sondaje prin telefon.

Sigur, scurgerea de date, în speță numere de mobil și adrese de email, ar putea fi pusă și pe seama atacului cibernetic din vară. Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia Fiscală şi Poliţia Locală Timişoara au fost ţinta unui atac cibernetic de tip ransomware, în noaptea de 23 spre 24 august iar datele nu au fost recuperate, primăria refuzând să plătească răscumpărarea către grupul de hackeri Ransomhub, care a revendicat atacul. Ulterior, nici Primăria Timișoara și nici Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică nu i-au mai informat pe timișoreni ce s-a întâmplat cu datele personale, ale persoanelor fizice și ale firmelor, invocând o anchetă a DIICOT ca motiv pentru tăcerea care acoperă o mare vulnerabilitate a noului sistem informatic, proiectul de digitalizare a primăriei, prezentat cu mare fast de primarul Dominic Fritz.

Culmea e că a apărut o surpriză și mai mare, în ultima săptămână. Mulți timișoreni au fost sunați de către angajați ai Direcției Fiscale a Primăriei Timișoara. Unii au răspuns la telefon, alții nu, din cauză că pe ecran le era afișat că sunt apelați de pe un număr cu prefix de…Rusia.

“M-au sunat vreo trei zile la rând. Am văzut prefix de Rusia și am zis că e vreo înșelătorie. Până la urmă am răspuns și doamna de la telefon mi s-a prezentat cu nume și prenume și mi-a spus că mă sună pentru a mă invita la Direcția Fiscală a primăriei pentru a lămuri niște aspecte, atât pe persoana mea cât și referitor la firma pe care o am. I-am spus că mă sună de pe un număr de Rusia și s-a blocat. Mi-a dat o adresă de email din primărie și m-a rugat să trimit o sesizare, să scriu ce s-a întâmplat și să le indic și numărul de telefon dubios. De altfel, vi-l pun la dispoziție, ca să știe și alți timișoreni, în caz că sunt sunați”, ne-a declarat A.H., un timișorean care trăiește în străinătate. Capturile de ecran vi le prezentăm mai jos.

În ambele cazuri, este interesant cu ce explicații va veni primarul Timișoarei care se laudă cu digitalizarea instituției, dar și angajații direct responsabili cu securitatea datelor și a comunicațiilor din Primăria Timișoara. Conform legii, în urma publicării acestor informații, cei din Primăria Timișoara, cei de la Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică precum și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ar trebui să se autosesizeze și să ia măsuri pentru protejarea datelor timișorenilor, deși până acum, chiar și după atacul cibernetic din vară nu s-a luat nicio măsură care să fie comunicată public.

Comentarii

comentarii