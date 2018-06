BeautyFull Days, la Centrul Regional de Afaceri. Pentru că frumusețea contează

Produse de top la prețuri promoționale, sfaturi de la cei mai buni specialiști în domeniu și sesiuni gratuite de înfrumusețare, printre ofertele de la BeautyFull Days

Lecții de machiaj by Oxana Novacovici și The Mad Agency, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Primăria Orașului Timișoara, organizează în perioada 20 – 21 iunie 2018, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, cel mai mare eveniment de beauty din zona Banatului, sub genericul ”BeautyFull Days”.

Cu un concept inovativ care se adresează în egală măsură profesioniștilor și tuturor celor pentru care frumusețea contează, BeautyFullDays oferă ocazia de a descoperi superoferte la produse profesionale și noi tehnici din domeniile makeup, hairstyling, tattoo, nail design, cosmetică și remodelare corporală. Peste 25 de specialiști sunt implicați în demonstrațiile de pe scenă, workshop-uri și peste 25 firme prezente la eveniment.

La standurile de prezentare, clienții vor descoperi produse ale unor branduri profesionale renumite și se vor bucura de sesiuni gratuite de înfrumusețare, testând astfel produsele și beneficiind de sfaturile individualizate ale specialiștilor. De asemenea, vor avea posibilitatea să stea de vorbă cu bloggeri cunoscuți din branșă și să afle care sunt cele mai potrivite produse pentru tenul, părul sau corpul lor și să se lase inspirați de sfaturile lor de înfrumusețare.

Traineri naționali și internaționali vor fi prezenți pe scena evenimentului pentru a susține demonstrații și workshop-uri pentru profesioniștii din industria beauty și nu numai. Din sfera machiajului, numele confirmate deja sunt: Renata Abdullaeva, Iulia Voron, Daniela Moga, Molnar Anca, Oana Maria Borza, Claudia Niță, Oxana Novacovici, Amelia Perjescu, Andra Durnea, Lorraine Andrada, Alexandra Turkoane, Inessa Damaschin, Adrian Tigmeanu.

Nail Design: Pruneanu Andreea, Miruna Isac, Fulgeanu Cristina.

Hairstyle: Adrian Mureșan, Mihaila Iulian, Eduard Dabican, Cristina Bogza.

Remodelare corporală: Alin Georgescu, Cosmin Gai, Zorita Latici.

PeraNovacovici, autor de cărți de dezvoltare personală va fi prezent la eveniment cu un speach foarte practic pe tematica ”Energia feminină în business”.

BeautyFull Days va fi locul în care reprezentanții firmelor participante și cei care-și doresc o carieră în domeniul beauty vor avea ocazia să se întâlnească la CV Café, o zonă special amenajată pentru a facilita discuțiile constructive între angajatori și viitorul angajat.

Iar pentru că frumusețea are legătură cu interiorul la fel de mult ca și cu exteriorul, iar înfrumusețarea trebuie să fie accesibilă tuturor, organizatorii vor demara, în cadrul BeautyFullDays, campania “Beautyfull Heart”, prin care femei din categorii sociale defavorizate, fără posibilități financiare, dar cu suflet frumos, vor avea acces gratuit la sesiuni de înfrumusețare prin sprijinul unor profesioniști voluntari și a sponsorilor ce pun la dispoziție produsele necesare.

