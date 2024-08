Best Rally Challenge ajunge miercuri seara în Timișoara: 35 de super-mașini, printre care Lamborghini Huracán Evo, Ferrari F8 și Ferrari 488, expuse în ansamblul Iulius Town

Pasionații de mașini și de spectacole pe patru roți sunt invitați astăzi, de la ora 19:00, în Iulius Town, unde sunt expuse 35 de super-mașini de lux. Iar în weekend, vă aşteptăm la film sub cerul plin de stele, iar cei mici îi provocăm la un nou atelier de creație.

Best Rally Challenge ajunge în această seară, de la ora 19.00, în Iulius Town, timișorenii având ocazia unică să admire 35 de super-mașini. Best Rally Challenge a aliniat la linia de start unele dintre cele mai puternice mașini create vreodată, care merg într-un tur inedit prin România. Oprirea din Iulius Town este o oportunitate inedită pentru pasionații de automobile să descopere design-ul unic și motorizarea de înaltă performanță a super-mașinilor. Accesul la eveniment este gratuit.

În weekend, Flight Cinema In My Town vine cu trei noi propuneri de filme pentru întreaga familie. Vineri, pe ecranul din Iulius Gardens va rula comedia romantică „The Hating Game”, sâmbătă, animația „StarDog and TurboCat” aduce peripețiile amuzante ale eroilor, iar duminică, „Stormbreaker” un film de acțiune plin de adrenalină și plot twist-uri îi va captiva pe privitori. Ca de fiecare dată, mai întâi ne întâlnim la Warm-up, de la ora 19.00, la film dăm play de la ora 20.00, iar de la 21.30 ne vedem la After Party. Flight Cinema In My Town este un eveniment marca Flight Festival și Iulius Town Timișoara, sprijinit de Event Sound Dj, Check-OUTeam și Voyo.

Tradiționalele ateliere de creație continuă în Iulius Town, sâmbătă, în intervalul orar 11.00 – 14.00. Ediția aceasta, micii creativi sunt provocați să decoreze rame pentru fotografii din lemn. În cadrul atelierelor au loc și sesiuni distractive de face painting. Pentru ambele activități, toate materialele necesare sunt asigurate de Iulius Town, iar participarea este gratuită.

