Bianca din Timişoara a murit, iar copilul ei, Darko, are nevoie de sprijinul comunităţii

Timișoreanca Bianca Gubranszki a fost o tânără mamă care a avut neşansa de a fi diagnosticată cu două forme de cancer, cărora nu le-a putut face faţă.

A murit şi lăsat în urmă un copil care are nevoie de sprijinul comunităţii. Ea a fost înmormântată vineri, la cimitirul din Calea Şagului.

Ca orice om, şi Bianca a avut o poveste, până în cea de pe urmă clipă a vieţii.

“Sunt Bianca şi de doi ani duc o luptă grea şi nedreaptă cu o boală care îmi ameninţă viaţă, cancer. Am fost diagnosticată în prima fază cu cancer ovarian şi apoi cu cancer de sân. Am trecut prin patru operaţii, însă din păcate cancerul acum a recidivat la ficat, oase şi ganglionar. Să afli într-un singur an că suferi de două forme de cancer, îngenunchează şi pe cel mai puternic om şi îl face să ajungă în pragul disperării. Însă eu nu mă las, vreau să trăiesc, pentru că am pentru cine să trăiesc. Fiul meu Darko de 13 ani are nevoie de mine, pentru că îl cresc singură, şi mă are doar pe mine. Nu pot să lucrez şi nu sunt încă pensionată. Unele medicamente împotriva cancerului le cumpăr, la care se adaugă cheltuielile de întreţinere şi mâncare. De aceea vă rog să mă ajutaţi printr-o donaţie să pot duce lupta cu boală şi povara financiară să îmi fie mai uşoară. Vă mulţumesc pentru fiecare donaţie şi pentru fiecare rugăciune!”, scria Bianca.

Prietenii ei au lansat pe internet un mesaj, pentru a veni în sprijinul minorilor:

“Dragilor, Puiul Biancăi Gubranszki, Darko & Buni au nevoie de ajutor! După cum ştiţi, draga noastră prietenă ne-a părăsit, călătoria ei pe acest pământ a luat sfârşit. Călătoria ei în ceruri abia începe. Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească în pace! Apelez din nou la generozitatea voastră şi vă rog să îi fiţi alături cu orice sumă puteţi voi să donaţi ca ajutor pentru înmormântare şi pentru puiul ei. Până la succesiune, conturile Biancăi vor fi blocate. Verişoara ei, Oana Pascu, un om foarte echilibrat şi corect va gestiona aceşti bănuţi spre necesităţile imediate şi următoare. Eu voi ţine mereu legătura cu ea. Datele ei bancare”:

RO21BACX0000001635848000

Oana Cornelia Pascu

Cu menţiunea: Donaţie înmormântare”.

“Îmi plâng prietena şi nu mă simt foarte coerentă. Nu ştiu ce să va mai spun. Plânge sufletul în mine pentru durerea puiului ei, Darko…şi a familiei ei. Sincere condoleanţe!

Vă implor să nu rămâneţi indiferenţi! (…) Vă mulţumesc din inimă şi vă trimit o caldă îmbrăţişare tuturor celor care s-au rugat şi au iubit-o pe dragă noastră Bibi. Mă înclin!”, este mesajul prietenei.

