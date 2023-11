Bianca, o tânără mamă de 46 ani, vrea să trăiască pentru fiul ei, Darko

Într-un singur an să afli că ai două tipuri de cancer, îngenunchează și cel mai puternic om și îl face să ajungă în pragul disperării, însă tânăra mamă, Bibi, 46 de ani, așa cum îi spun prietenii, este o femeie care nu se lasă, luptă din toate puterile ei ca să rămână în viață, mai ales pentru fiul său minor.

Lupta ei nu este doar pentru ea însăși, ci și pentru viitorul lui Darko, fiul ei. Viața ei este o poveste de sacrificiu și devotament matern. Cu toate acestea, resursele financiare sunt limitate, iar viitorul lor este incert. Cu o pensie de boală mică și costuri lunare astronomice pentru medicamentele necesare, Bianca are nevoie de ajutorul nostru.

Fiecare donație, fie ea mare sau mică, aduce o rază de speranță în viața ei și a lui Darko. Haideți să fim alături de ea în această luptă nedreaptă, să-i oferim sprijinul nostru și să arătăm că, în fața adversității, putem forma un zid de solidaritate și compasiune. Bianca are nevoie de noi pentru a trăi, iar fiecare contribuție contează. Haideți să îi dăm șansa la un viitor mai bun!

Bianca are nevoie de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor personale aferente bolii, tratament, investigații pe o perioada de un an de zile.

Specificați la detalii donație numele cazului – Gubranszki Bianca

