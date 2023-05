Bicicleta cu hydrogen – proiect demarat de cadre didactice și studenți de la Universitatea Politehnica Timișoara

Un colectiv de cadre didactice, alături de studenți ai Universității Politehnica Timișoara si-au propus să realizeze o bicicletă alimentată cu hidrogen, parte a unui proiect mai larg, ce urmărește formarea și conștientizarea publicului larg în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice.

Proiectul, intitulat Romanian Network for New Energy Solutions (RONNES), coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, având ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în valoare de 185.225 de euro, finanțat prin Fondurile Norvegiene sub coordonarea Innovation Norway, beneficiază de coordonarea unui colectiv cu o expertiză temeinică în domeniu, ce a încheiat recent un alt proiect de cercetare în domeniul energiei pe bază de hidrogen (proiectul Code-PEM).

La conferința de lansare a proiectului, care a avut loc marți, 23 mai 2023, la Biblioteca UPT, au participat cadre din Universitatea Politehnica Timișoara, profesori din 25 de școli din județul Timiș, iar online colegii acestora din județul Hunedoara.

În deschiderea evenimentului, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a vorbit despre proiectele și evenimentele derulate de UPT, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, prof. Aura Danielescu, a apeciat buna colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara și receptivitatea acesteia la problemele învățământului preunivrsitar, iar prof.univ.dr.ing. Corneliu Crăciunescu a prezentat pe larg proiectul.

Echipei i s-a alăturat și firma Corratec, care a donat o bicicletă electrică pe care studenții Universității Politehnica Timișoara, îndrumați de cadrele didactice din proiect, vor încerca să o transforme într-una alimentată cu hidrogen.

Proiectul își propune să încurajeze elevii de liceu și studenții din universități, dar și publicul larg, să participe activ la activitățile propuse, ce au ca scop creșterea interesului pentru energia verde și promovarea soluțiilor disponibile, contribuind astfel la transferul societal de la energia pe bază de combustibili fosilila energia curată.

În vederea derulării proiectului, au fost selectate, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene, 50 de cadre didactice (25 din județul Timiș și 25 din județul Hunedoara) care vor vor urma cursuri de formare pe teme de energie regenerabilă, eficiență energetică, generaarea și stocarea hidrogenului, celule de combustie, energie solară, eoliană și hidrotermală acestea urmând să fie diseminate în rândul a circa 4000 de elevi din cele două județe. Cadre didactice din cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului de la Universitatea Politehnica Timișoara vor pregăti materiale educaționale în domeniul energiei verzi și vor susține prezentări în fața cadrelor didactice din școli, sub coordonarea inspectoratelor școlare județene din Timiș și Hunedoara.

Prin intermediul proiectului, au fost achiziționate și camere cu termoviziune, iar elevii vor putea verifica, în școlile lor, cum se pierde căldura, iar în cadrul cursurilor vor învăța care sunt modalitățile de creștere a eficienței energetice.

Tot în cadrul proiectului vor fi organizate și o serie de concursuri cu premii pentru elevi, primul dintre acestea (Aero Star) urmând să se desfășoare cu ocazia Zilei Copilului, în cadrul evenimentului Poli Kids Fest, pe Stadionul Știința. De asemenea, a fost organizat un concurs de postere având ca temă „Bicicleta – alternativa verde”.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului sunt planificate o serie de activități:

crearea unui focus grup cu scopul de a aborda provocările proiectului;

stabilirea de grupuri țintă pentru campanii de formare și conștientizare, elaborarea de activități de formare specifice cu sprijinul partenerului norvegian, extensibile la nivel național, pentru instruire în domenii specifice producției și utilizării energiei verzi;

dezvoltarea competențelor didactice și a educației active în domeniul energiei verzi și al eficienței energetice;

proiectarea și implementarea de soluții pentru utilizarea energiei verzi în produse;

crearea unui mediu în care informațiile și sprijinul sunt disponibile pentru cei interesați de oportunitățile și provocările din domeniu;

crearea unui cadru pentru publicul larg de a interacționa în mod activ cu oamenii de știință și factorii de decizie în domeniul soluțiilor de tip New Energy;

generarea unei schimbări pozitive și motivarea oamenilor pentru a economisi energie și pentru a căuta alternative la soluțiile utilizate în prezent;

promovarea actorilor principali din domeniul noilor energii, cu exemple de bune practici.

