Bienala Art Encounters 2023 aduce la Timișoara 61 de artiști din 21 de țări

Cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters – My Rhino Is Not a Myth. art science fictions – va avea loc între 19 mai și 16 iulie 2023 la Timișoara și este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni.

Bienala propune 61 de artiști din 21 de țări, dintre care 13 cu lucrări nou comisionate.

15 spații expoziționale devin puncte de întâlnire pentru oameni, idei, culturi și comunități. Cu prilejul Bienalei Art Encounters 2023, arta contemporană va pătrunde în spații ale orașului inedite, de la Castelul Huniade sau STPT Multiplexity la ISHO Offices.

Un total de 23 de spații din Timișoara, însumând spațiile expoziționale, spațiile platformei complementare, precum și spațiile dedicate evenimentelor vor fi activate pe parcursul a 8 săptămâni prin intermediul tururilor ghidate, a programului de mediere, a laboratoarelor de artă și a conferințelor pe care Fundația Art Encounters le-a pregătit alături de parteneri.

Bienala Art Encounters este organizată de către Fundația Art Encounters, fiind finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara și cofinanțată de Ministerul Culturii și AFCN, având ca partener principal Raiffeisen Bank și ca sponsori ISHO, Tazz, MEWI și DACOart.

