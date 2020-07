Bike-sharing gratuit pentru timișoreni – o inițiativă Technogym și Polar, în colaborare cu STPT

Technogym, liderul mondial în produse și servicii de fitness, alături de Polar, lider în domeniul sportului și tehnologiei de fitness, lansează la Timișoara un program gratuit de bike-sharing, în parteneriat cu Societatea de Transport Public Timișoara. În contextul restricțiilor de mobilitate impuse de pandemia COVID-19, Technogym & Polar își propun să încurajeze timișorenii, prin acest program, să revină la un stil de viață activ, vital pentru o viață sănătoasă și o imunitate puternică.

Începând cu 15 iunie și până pe 30 iulie (termen ce poate fi extins în continuare), un număr de 40 de biciclete sunt puse la dispoziție gratuit tuturor celor care preferă acest mijloc de transport, în același timp sănătos și ecologic. Bicicletele pot fi rezervate prin intermediul sistemului de închiriere de biciclete veloTM, de la oricare dintre cele 25 de stații de biciclete din oraș.

„Technogym desfășoară o campanie la nivel mondial, „Let’s Move For A Better World”, care încurajează și promovează viața activă și la care România participă de 5 ani. Pe de altă parte, Polar, inovator recunoscut în domeniul tehnologiei de fitness, se angajează să promoveze stilul de viață activ și sănătos, oferind cele mai precise soluții pentru monitorizarea ritmului cardiac și a activității fizice. Prin proiectul gratuit de bike sharing, sperăm să inspirăm oamenii să aleagă o viață mai activă. În același tip, ne îndreptăm către soluții de mobilitate care respectă distanțarea socială și sunt, totodată, un mod eficient de a proteja mediul și de a reduce emisiile de carbon. După succesul de la Timișoara, ne dorim să inițiem acest program și în alte orașe din România”, a declarat Dimitrios Sabalis, Managing Partner Living Well S.R.L.

Conform celui mai recent raport al Federației Europene de Ciclism, toate bicicletele din Europa reduc emisiile de CO2 cu peste 16 milioane de tone pe an. În plus, ciclismul previne mai mult de 18.000 de decese premature în fiecare an datorită efectelor sale benefice asupra sănătății cardiovasculare și prevenirea altor boli cronice. Prin serviciul de închiriere a bicicletelor oferit gratuit, Technogym & Polar doresc să transmită un mesaj puternic despre importanța alegerii acestui mijloc de transport prietenos cu planeta și să încurajeze timișorenii să facă din viața activă o prioritate și un exercițiu pentru sănătatea lor.

De peste 30 de ani, Technogym se angajează să promoveze wellness-ul, un stil de viață bazat pe exerciții fizice obișnuite, o dietă echilibrată și o atitudine mentală pozitivă: un stil de viață tipic italian, cu rădăcinile adânci în vechea vorbă latină „mens sana in corpore sano”. În întreaga lume, campionii sportului se antrenează cu Technogym. În Formula 1, Technogym lucrează îndeaproape cu Ferrari și McLaren, fiind în același timp furnizor oficial al unora dintre cele mai bune echipe europene de fotbal, precum Juventus, Inter Milan, A.C. Milan, Paris St. Germain și Chelsea. Technogym a fost, de asemenea, partener oficial la ultimele șapte Jocuri Olimpice: Sydney 2000, Atena 2004, Torino 2006, Beijing 2008, Londra 2012 Rio 2016 și Pyeongchang 2018. În prezent, cu peste 2.000 de angajați, sediul în Cesena și 14 sucursale în Europa, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Australia și America de Sud, Technogym exportă 90% din producția sa în peste 100 de țări. În fiecare zi, 40 de milioane de oameni din lume se antrenează cu Technogym în peste 80.000 de centre de wellness și 300.000 de locuințe private.

De peste 40 de ani, Polar a fost inovatorul tehnologiei sportive, ajutând sportivii și antrenorii să atingă performanțe maxime. Polar a început cu monitorizarea ritmului cardiac și de atunci s-a extins în soluții multiple de antrenament pentru sportivi de elită, antrenori și pasionați de fitness. Polar rămâne partenerul de încredere pentru performanță datorită exactității, fiabilității și experienței superioare. Cu sediul central în Finlanda, Polar este o companie privată care operează în peste 80 de țări. Produsele Polar sunt vândute către peste 35.000 de comercianți la nivel mondial.

